Grande Fratello Vip, brutta lite tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu che sbotta: ''Sono un co****ne di me***''

Gossip TV

Nicola Pisu si scontra con Miriana Trevisan, poi affronta la verità sul rapporto nato nella casa del Grande Fratello Vip.

La situazione ambigua che si è creata tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu inizia a stare stretta al figlio di Patrizia Mirigliani. Nella casa del Grande Fratello Vip va in scena una forte lite tra i due gieffini, seguita dallo sfogo di Nicola che prende una decisione sul rapporto con la showgirl.

Grande Fratello Vip, Nicola Pisu stanco di Miriana Trevisan?

L’iniziale feeling che si è creato tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu sembra essere totalmente sparito, lasciando il posto ad una sequela di discussioni sulla natura di questo ambiguo sentimento. Nicola ha deciso di rispettare la scelta della showgirl, cercando di lasciarle il suo spazio dopo aver dormito sul pavimento per lei, suscitando non poche critiche da parte del pubblico del Grande Fratello Vip. A Miriana, tuttavia, non è andata giù l’improvvisa freddezza di Pisu e ha strepitato per riottenere le sue attenzioni. Un gioco perverso che sta seriamente mettendo in crisi Nicola, deriso dai colleghi per il suo infortunio. Volendo far piacere a Miriana, il gieffino si è riavvicinato durante la sera, ottenendo una reazione del tutto inaspettata.

La showgirl, infatti, ha nuovamente dimostrato tutto il suo fastidio, ammettendo: “Se ti parlo è perché l’attrazione c’è. Però non mi va di gestirla qui. Prendo la distanza fisica e lo faccio sia per me che per te. Non sono ancora innamorata, ma sono molto attratta, non sono indifferente […] Tu pensi soltanto a te stesso, ma ricorda che io sono una persona con un bambino. So bene che tu sfogheresti la nostra attrazione e coltiveresti tutto qua dentro, io no. […] Ma ti rendi conto che adesso mi guarda mio figlio e mia madre?! Sono contenta di averti conosciuto così. Mi stai trattando come tanti uomini trattano le donne. Ti ho detto chiaro che non voglio andare oltre”. Le parole, riportate da Biccy, hanno fatto infuriare Nicola del quale tutto si può dire tranne che non sia un galantuomo.

“Lei non è chiara e io sono un co****e di me**a. Non sono venuto qui per farmi prendere in giro da nessuno”, ha sbottato Pisu sfogandosi con le sorelle Selassié. “Ci soffro e sono deluso, arrabbiato, non me lo merito […] Lei si deve chiarire le idee e poi dovrà prendere una decisione, ma che sia quella. Se deciderà di fermarsi allora basta, io la cancello dalla mia vita. Se una persona ti piace non dici forse vediamo fuori, ti piace dentro e fuori, non sono un giocattolo. Mi dice sempre che sono troppo piccolo, ma mi sembra di essere più maturo di lei”, ha continuato Nicola trovando l’applauso di molti fan del Gf Vip, decisamente stanchi del pensiero mutevole di Miriana.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.