Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si scontrano nella Casa del Grande Fratello Vip, poi arriva la pace.

Le tensioni che si sono create dopo la Nomination per i finalisti hanno portato i protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip a scontrarsi senza esclusione i colpi. I malumori si ripercuotono anche sulla coppia del reality show di Canale5, portando Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a discutere sulla natura della loro relazione e sulle mancanze che hanno percepito negli ultimi giorni.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si scontrano

Giulia Salemi sembra essere molto delusa da Pierpaolo Pretelli. L’influencer italo-persiana è finita nel mirino di Tommaso Zorzi e Dayane Mello, dopo le Nomination dell’ultima Puntata del Grande Fratello Vip. Secondo la modella brasiliana, infatti, la Salemi avrebbe giocato di strategia per salvare il suo fidanzato, reo di aver sempre sostenuto Zorzi pubblicamente per poi fare di tutto per evitare di scontarsi con lui al televoto diretto.

Le tensioni hanno portato allo scontro tra Giulia, Zorzi e Dayane e la gieffina non sembra esserne uscita illesa. Pierpaolo Pretelli ha supportato la sua fidanzata, ma non condivide il fatto che lei non riesca a farsi scivolare addosso alcune cose che le permetterebbero di vivere in modo più sereno, senza covare rancore e ansia continua. Dopo lo scontro, la Salemi è piuttosto infastidita con il Pretelli:

“Non ti voglio addossare nulla, ma se non ho la libertà di parlare neppure con te… Non prendo le colpe di tutto. Mi sembra che sminuisci tutto quello che ho fatto io e, soprattutto, come ho reagito io. Non ti rinfaccio nulla, ma io ti dimostro tanto fisicamente, verbalmente e con i fatti”.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: crisi di coppia?

“Io ti osservo e vedo che tu tendi a tirare fuori l’elenco di quello che fai. Io ti ringrazio, ti chiedo scusa per mio fratello però sono giorni che ti dico di farti scivolare le cose… Io ci sono, ti difendo e cerco di far capire in maniera oggettiva la situazione. Tu hai sbagliato a trovare la scusa per dare un voto, ma lo hai fatto in buona fede per non ferire le persone che avevi davanti […] Sono un po’ deluso”, confessa il Pretelli cercando di far capire a Giulia di essersi sempre esposto per lei, anche in situazioni ben più scomode che quelle di una semplice Nomination.

La coppia inizia a mostrare le proprie fragilità e crepe, ma riuscirà ad aggiustarle grazie alla conoscenza profonda che stanno portando avanti nella Casa del Gf Vip? Se da una parte Giulia vorrebbe ricevere più sostegno da parte di Pierpaolo, soprattutto quando ha l'umore a terra, il Pretelli pretende che la fidanzata non sia così permalosa e che impari a vivere con serenità le dinamiche del gioco.Di certo la Puntata di questa sera metterà in difficoltà la Salemi, che si trova schiacciata tra due dei concorrenti più forti della quinta edizione.

