Grande Fratello Vip, brutale scontro in diretta tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo!

Dopo la discussione che ha portato le due ad allontanarsi, Jo Squillo e Katia Ricciarelli si affrontano durante la puntata del Grande Fratello Vip.

C’è maretta tra Jo Squillo e Katia Ricciarelli, che si sono allontanate sempre di più dopo un feroce scontro in diretta tv. Alfonso Signorini ha deciso di mettere a confronto due delle personalità più forti della casa del Grande Fratello Vip, ma la pace sembra tardare ad arrivare. Ecco cosa è successo durante la puntata tra le due cantanti.

Grande Fratello Vip, Jo Squillo smaschera Katia Ricciarelli

Jo Squillo e Katia Ricciarelli sono due donne forti, abituate alla vita televisiva e con idee diametralmente opposte. Mentre la soprano ha imposto la sua presenza nella casa del Grande Fratello Vip, commentando caustica tutto ciò che non è di suo gradimento, comprese persone e modi di essere, Jo è pacifica e ospitale con tutti. La cantante cerca di mantenere un solido equilibrio, anche riflettendo sulla possibilità di vendicarsi delle principesse Selassiè, nonostante il buonismo che continua a mostrare stia antipatico al pubblico, e ora anche a molti abitanti di Cinecittà. Dopo aver accusato Jo di essere falsa, Katia ha affrontato la rivale nella Mystery Room, dando vita ad un faccia a faccia infuocato e brutale.

“Lei è bugiarda e non so come faccia a vivere così. Intanto guarda me negli occhi, è inutile che guardi di lato. Tu hai detto che sai tante cose di me, questa è una frase bruttissima e non sorvolare. Spiegamelo, visto che sono una cretina che non capisce le cose. Non mi interrompere quando parlo, se lo rifai chiedo ad Alfonso di andare via. Io sono spiritosa? Tu invece Jo non lo sei per nulla. E smettila di dire di salvare il mondo e divertiamoci”, ha sbottato la Ricciarelli come riporta Biccy. Inizialmente, Jo ha cercato di mantenere la calma poi, aizzata da Signorini e dalle opinioniste, è esplosa, rivelando tutto quello che pensa realmente della Ricciarelli.

“Mi sono rotta le scatole di essere presa come la buonista. Io non sono bugiarda e non è vero che ho cose brutte su di te che potrei dire. Diciamo che ho una serie di cose che ho vissuto. Ma non è che posso dire tutte le cavolate che succedono. Siamo donne abbiamo cose più importanti da dire. Ad esempio dovremmo parlare di sincerità, serenità, di cose belle. Io comunque non sono falsa, ma cerco di capire le varie posizioni. Io non farò nessuna lista di cose superficiali che non mi piacciono di Katia. Cosa dovrei dire? Che Katia mi passa da dietro e fa le faccette? No, non voglio scendere a un livello così basso. Noi donne abbiamo tante cose da fare piuttosto che sparlarci alle spalle. Cambiare il mondo significa cambiare il nostro modo di relazionarci tra sorelle. Non dobbiamo sparlarci e fare le faccette dietro. Io alle spalle delle altre donne non faccio queste cose! Voglio avere delle relazioni trasparenti e leali con le donne”, ha dichiarato Jo con veemenza. Insomma, la pace sembra un miraggio ed è possibile che questo brutale scontro si ripercuota sugli equilibri della Casa nelle prossime ore.

