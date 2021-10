Grande Fratello Vip, boom: nella casa entrerà l'ex fidanzata di Manuel Bortuzzo

Gossip TV

Le anticipazioni del sesto appuntamento con il Gf Vip, svelate da Mattino Cinque.

A Mattino Cinque, il talk show di mattiniero di Canale 5 condotto da Federica Panicucci, ha svelato un'anticipazione della sesta puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera in diretta sulla rete ammiraglia Mediaset. Nella Casa entrerà l'ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, Federica Pizzi. Il motivo non è ancora stato svelato. Un ritorno di fiamma o la ragazza intende mettere in guardia Manuel da Lulù? L'atteggiamento di quest'ultima è sotto accusa da diversi giorni. La giovane principessa si mostra sempre più gelosa e possessiva del bel trevigiano e il popolo del web l'ha già divorata del suo tritacarne.

Manuel e Federica sono stati fidanzati per qualche mese, dopo l'incidente che ha coinvolto il nuotatore, vittima di una paralisi in seguito ad una sparatoria. Una relazione che non ha avuto il tempo di trasformarsi in qualcosa di più serio anche se il giorno di San Valentino, il 14 febbraio scorso, i due si erano scambiati dolci dediche dopo aver trascorso una romantica serata insieme. Le ragioni della rottura non sono chiare ma la ragazza è rimasta nel cuore del papà di Manuel, Franco. Quest'ultimo, ai microfoni di Non succederà più, ha dichiarato di sentire molta nostalgia per le ultime fidanzate di suo figlio aggiungendo inoltre di non vedere Lulù come la ragazza giusta per lui.

“Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che è veramente cotto. Secondo me non rientra nel suo canone (Lulu, ndr), non lo vedo preso assolutamente” ha dichiarato Franco Bortuzzo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.