Grande Fratello Vip, bomba su Raz Degan: ''Fuori perché ha chiesto un cachet immorale''

Raz Degan ha mentito sulla partecipazione al Grande Fratello Vip? Arriva un’indiscrezione bomba sull’attore.

Raz Degan ha mentito sul Grande Fratello Vip? Dopo insistenti indiscrezione circa la presenza dell’affascinante attore nella casa di Cinecittà, Degan ha smentito in modo secco la sua partecipazione al programma, con tanto di stoccata al format. Negli ultimi minuti, tuttavia, è arrivata un’indiscrezione bomba che svela un retroscena clamoroso su Raz e sul reality show di Alfonso Signorini.

Raz Degan: ecco perché non sarà al GF Vip

Il pubblico attende con grande impazienza la messa in onda della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che torna il 13 settembre 2021 su Canale5 con un cast tutto nuovo. I fan del programma, condotto da Alfonso Signorini, sono curiosi di scoprire quali Vipponi varcheranno la porta rossa di Cinecittà e, mentre Cristina D’Avena ha raccontato di aver cortesemente declinato l’offerta della redazione, Raz Degan non ha preso bene le voci che circolano sul web, circa la sua presunta partecipazione al GF Vip.

L’attore, infatti, ha scritto un sintetico quanto velenoso post su Instagram, smentendo la sua presenza nella Casa più chiacchierata d’Italia, dando ad intendere di non apprezzare neppure minimamente il format. Ora, tuttavia, Davide Maggio svela un retroscena inedito, che getta ombre sulla versione dei fatti raccontata da Degan: “Chi la dura, la vince. Ma non è questo il caso. Se qualche anno fa, Raz Degan ha fatto naufragare il progetto Surviving Raz per “visioni differenti” (possiamo dirvi che si trattava sostanzialmente di questioni economiche), adesso a non andare in porto è la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. E sì, in barba a post Instagram, pubblicati dal diretto interessato, la trattativa per entrare nella Casa più spiata d’Italia c’è stata ma – come per primi vi abbiamo rivelato sui social– non è andata a buon fine".

"La richiesta di 500.000 euro per soli 30 giorni di permanenza nella Casa è stata rispedita al mittente e… arrivederci e grazie. Ora, che un personaggio non voglia prendere parte al reality show di Canale 5 è una scelta sacrosanta. Che si alzi la posta in gioco e i giochi non vadano come si desidera e poi si ‘difenda’ la propria immagine di ‘troppo figo per partecipare ad una casa piena di spazzatura’ (cit.) ci fa ridere parecchio. Anche perché ci piacerebbe sapere quali siano le grandi opere televisive di Degan tali da giustificare un cachet che a noi risulta risibile e quasi immorale”, questa l’indiscrezione bomba. Come si difenderà Raz?

