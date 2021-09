Grande Fratello Vip, bomba su Raffaella Fico. Parla l'ex fidanzata di Piero Neri: "Sta mentendo, è ancora innamorato di me"

Gossip TV

Sul magazine Chi, le clamorose dichiarazioni Valentina Colombi, ex fidanzata dell'imprenditore legato alla Fico.

Sul settimanale Chi, è scoppiata la bomba su Raffaella Fico e il suo attuale compagno, l'imprenditore Piero Neri di cui la showgirl campana si è dichiarata innamoratissima. A parlare sulle pagine del magazine diretto da Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, è stata Valentina Colombi, l'ex fidanzata di Neri.

Valentina ha rivelato: "Lui sostiene di essere innamorato di questa Raffaella quando invece fino a un mese e mezzo fa si scriveva e sentiva con me e mi sussurrava parole importanti." La colombi ha avuto una relazione con l'imprenditore nel 2016 fino ai primi mesi del 2019. Tra loro c'è stato anche un ritorno di fiamma piuttosto recente. Secondo quanto sostiene la ragazza, i due si sarebbe sentiti fino ad agosto scorso quando Neri l'avrebbe invitata in Sardegna per festeggiare Ferragosto insieme: "Non ci sono andata, anche se lui continuava a ribadire che avrebbe fatto di tutto perché mi voleva riconquistare, voleva stare con me.".

La relazione tra l'imprenditore e Raffella Fico durerebbe da un mese e mezzo e secondo la Colombi qualcosa non quadra: Un mese e mezzo fa erano i primi di agosto: o questa ragazza è stata palesemente presa in giro perché non sa proprio niente, oppure stanno mentendo entrambi. Secondo me è ancora innamorato di me. Un persona che un mese fa mi diceva “farò di tutto per te, sei l’amore della mia vita, ti cercherò ovunque e non mi arrenderò mai per amore”, è ovvio che sia ancora innamorato di me." Valentina ha poi aggiunto che l’uomo le avrebbe addirittura chiesto di sposarlo e di avere dei figli insieme. La rivelazione di Chi, settimanale diretto al conduttore del Grande Fratello, è probabile che la bella campana tra gli attuali protagonisti del reality, sarà prontamente informata di tutto.

