Grande Fratello Vip, bomba su Massimiliano Morra: "Sta fingendo di essere fidanzato, Dalila è un'attrice"

Massimiliano non è fidanzato! Arriva la clamorosa rivelazione di Lory Del Santo a Mattino 5.

Massimiliano Morra è stato uno dei protagonisti della quinta puntata del Grande Fratello Vip. A commentare l'incontro tra l'attore e la sua fidanzata Dalila ci ha pensato Lory Del Santo che, ospite a Mattino Cinque, ha sganciato una vera e propria bomba sulla coppia.

La rivelazione shock di Lory Del Santo su Massimiliano Morra

Nella diretta di ieri del Grande Fratello Vip, Dalila è entrata nella Casa per salutare Massimiliano e confrontarsi con Adua Del Vesco. Un confronto che non ha per nulla convinto Lory che, ospite nel salotto televisivo di Federica Panicucci, ha sganciato una bomba sull'attore. Secondo la showgirl il legame tra Morra e la fidanzata sarebbe finto: "Secondo me fingono. Lei è spuntata all'improvviso dieci giorni prima che andasse al Grande Fratello. Secondo me lei stava recitando ed è un’attrice. Tu non devi dire sempre ‘lui è il mio fidanzato, il mio fidanzato’, l’ha detto quattro volte. Se è il tuo fidanzato tu lo chiami per nome Massimiliano, non ripeti sempre che è il tuo fidanzato".

La De Santo è convinta che tra Morra e la fidanzata ci sia un accordo ben preciso per smuovere le acque fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip: "Secondo me loro hanno architettato tutto. Ma non è una mia notizia, mi è stato riportato. Io non ho prove personali. Loro si sarebbero messi d’accordo così lui al Grande Fratello non sarebbe stato oppresso dal fatto del cercarsi una fidanzata. Lui con le donne è sfuggente, sfugge da Adua e da tutte. Questa fidanzata è un po’ inventata, magari è un’amica e le ha detto di fare finta di stare insieme. Sembra che voglia convincere la gente che siano fidanzati. Stanno fingendo. Questo mi è stato riportato da amici molto stretti che non sapevano nulla della fidanzata di Massimiliano".

La rivelazione di Lory hanno letteralmente spiazzato la conduttrice di Mattino Cinque che ha affermato di prendere le distanze dalle dichiarazioni della showgirl sulla relazione di Massimiliano: "Io prendo le distanze dalle tue dichiarazioni". Dalila replicherà alle dure accuse della showgirl? E come reagirà il concorrente del Grande Fratello Vip?

