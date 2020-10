Grande Fratello Vip, bomba su Elisabetta Gregoraci: "Ha tradito Flavio Briatore con me", parla l'ex manager

Gossip TV

La scottante rivelazione di Francesco Chiesa Soprani sulla concorrente del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci ha tradito Flavio Briatore? L’ex manager della showgirl calabrese, Francesco Chiesa Soprani, ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo in cui si è lasciato andare a una rivelazione inaspettata che sicuramente farà discutere a lungo.

Elisabetta Gregoraci smascherata dal suo ex manager

Francesco ha ammesso che Elisabetta avrebbe tradito Flavio a distanza di un mese dal loro fidanzamento. Ma con chi? Proprio con l’ex manager della showgirl della quinta edizione del Grande Fratello Vip come lui stesso ha confessato a Nuovo: "Non ho avuto una relazione stabile con lei, ma è vero che abbiamo avuto dei rapporti intimi. L’ultimo è stato poco più di un mese dopo il suo fidanzamento con Briatore…".

L'ex manager della Gregoraci ha dichiarato che la conduttrice di Battiti Live gli avrebbe passato una notizia davvero delicata su Briatore. Una notizia che a distanza di anni non ha intenzione di rivelare perchè veramente troppo privata: "La notizia è molto delicata e anche oggi, a distanza di anni, preferisco non fornire particolari…Per Elisabetta invece non era un problema dare in pasto ai media il privato di Briatore in nome della popolarità…".

Francesco Chiesa Soprani, infine, ha anche voluto esprimere la sua opinione sulla famosa lettera che Briatore ha mandato alla Gregoraci al Grande Fratello Vip: "Penso sia un messaggio subliminale per evitare che Elisabetta racconti altri dettagli che potrebbero creare disagio…". L'ex manager di Elisabetta è convinto che la missiva sia solo ed esclusivamente una sorta di messaggio subliminale per evitare che lei possa dire qualcosa di sconveniente in televisione. Sarà davvero così? Siamo sicuri che Alfonso Signorini andrà fino in fondo a questa storia.

