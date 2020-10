Grande Fratello Vip, bomba su Adriana Volpe: "È tornata single. L'amore tra lei e Roberto Parli è finito"

Gossip TV

L'ex amatissima protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip è tornata single.

La storia d'amore tra Adriana Volpe e Roberto Parli è giunta al capolinea. A sganciare la bomba è il settimanale Chi che ha confermato la rottura e rivelato che l'ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip è tornata single.

Dopo tanti mesi in cui si parlava di una profonda crisi di coppia, oggi è arrivata la conferma: Adriana e Roberto si sono lasciati. A rivelarlo è il settimanale diretto da Alfonso Signorini che ha rivelato i dettagli e i retroscena della rottura: "Adriana Volpe è tornata single. Tra la conduttrice è l’ex marito Roberto Parli l’amore è finito. Lui vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figlia".

Praticamente da quando la Volpe è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, con Roberto non c’è stata più alcuna apparizione pubblica. Sono calate anche le comparsate social assieme, fino a diradarsi completamente. Motivo per cui in molti hanno scommesso sul fatto che la storia d'amore tra la conduttrice e l'imprenditore fosse arrivata al capolinea.

Ricordiamo che Adriana è stata una delle concorrenti più amate e apprezzate della quarta edizione del Gf Vip. La sua partecipazione al reality show, impreziosita dall’avvicinamento ad Andrea Denver, aveva però alimentato le voce di una crisi tra lei e il marito Roberto. Una volta abbandonata la Casa di Cinecittà, la conduttrice aveva cercato di rassicurare gli animi dei suoi fan svelando che presto si sarebbe avvicinata al marito trasferendosi a Milano. A quanto, però, le cose non sono andate come sperava.

