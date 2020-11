Grande Fratello Vip, bomba di Matilde Brandi su Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci

Gossip TV

Matilde Brandi dice la sua sul rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip.

Il rapporto particolare che si è creato tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli continua a far discutere. La showgirl del Grande Fratello Vip è stata accusata di sfruttare l’ex Velino a suo piacimento, ma secondo Matilde Brandi la verità è un’altra. L’ex gieffina ha commentato il feeling tra i due inquilini di Cinecittà, scagionando la Gregoraci una volta per tutte.

Grande Fratello Vip, Matilde Brandi lancia una Bomba sui Gregorelli

Sin dai primi giorni di permanenza in Casa, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno instaurato un bel rapporto di complicità, tanto che il pubblico ha iniziato spudoratamente a tifare questa coppia. Mentre l’ex Velino sembra essere pronto ad impegnarsi sul serio e prova un’attrazione innegabile per la coinquilina, la Gregoraci ha messo le mani avanti e ha ribadito di trovarsi bene con Pierpaolo, ma che il suo cuore è già impegnato. Dopo alcune Puntate, infatti, Alfonso Signorini ha fatto sapere ad Elisabetta che il pubblico si era accorto del gesto segreto, riservato a qualcuno all’esterno, e lei si è vista costretta a confermare. Mentre continuano le indiscrezioni sull’uomo che starebbe aspettando la Gregoraci fuori dal Grande Fratello Vip, identificato nel pilota Stefano Coletti, aumentano le polemiche sull’atteggiamento ambiguo di Elisabetta. Secondo la maggior parte dei telespettatori, infatti, la concorrente sta approfittando dell’ingenuità e dei sentimenti del Pretelli, per continuare una messinscena che le procuri l’affetto del pubblico.

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci gioca con Pierpaolo Pretelli? La Verità di Matilde Brandi

A scagionare la Gregoraci ci ha pensato Matilde Brandi, in crisi con il marito dopo il Gf Vip. La showgirl, ospite di Radio Italia Anni 60, ha deciso di smontare le polemiche sull’amica e spiegare come stanno realmente le cose. La Brandi ha ribadito che Elisabetta ha sempre detto chiaramente a Pierpaolo cosa avrebbe voluto da lui e cosa poteva dar lui in cambio, almeno per il momento. Secondo Matilde le critiche sono inutili, dato che tra i due gieffini ci sono semplici gesti d’affetto come abbracci e non si è andati oltre. Insomma, la presentatrice ha fatto notare come si tenda a dare la colpa alla Gregoraci per una situazione che ha scelto di vivere anche Pierpaolo. Per quando l’ex Velino sia decisamente il più coinvolto della situazione, sarebbe assurdo additarlo come ingenuo dal momento che conosce la verità sull’ex moglie di Flavio Briatore. Nel frattempo, Selvaggia Roma si prepara a separare la coppia. La nuova concorrente del Gf sta per fare il suo ingresso in casa e vuole strappare il Pretelli al dominio della Gregoraci. L'influencer riuscirà nel suo intento?

