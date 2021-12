Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli spietato: ''Se la mia fidanzata si arrabbia, le dico addio''

Gossip TV

Biagio D’Anelli riflette sulla reazione che potrebbe avere la fidanzata, dopo quanto accaduto con Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip.

A Natale siamo tutti più buoni ma non nella casa del Grande Fratello Vip. Biagio D’Anelli pensa alla reazione che potrebbe avere la fidanzata Silvana Curcio, vedendolo amoreggiare con Miriana Trevisan, e spiazza tutti ammettendo di non aver problemi a dirle addio per sempre. Ecco cosa ha rivelato Biagio a Nathaly Caldonazzo.

Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli pronto a dire addio alla fidanzata

Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli ha percepito su di sé lo sguardo interessato e ammaliatore di Miriana Trevisan. I due gieffini si sono avvicinati molto, arrivando a scambiarsi effusioni che vanno ben oltre la pura amicizia. Gli inquilini di Cinecittà non vedono di buon occhio questa liaison, soprattutto alla luce del fatto che Biagio ha chiarito di essere fidanzato con Silvana Curcio, seppur vivendo con lei una complicata relazione a distanza. Nelle ultime ore, Trevisan ha messo in dubbio la sincerità del gieffino, dopo aver letto un messaggio aereo inviato dai suoi fan, che le chiedono di fare attenzione e continuare da sola il proprio percorso al Gf Vip.

Biagio ha affrontato Miriana, ammettendo di essere deluso dai suoi dubbi, dal momento che le ha mostrato solo rispetto e sincerità. Nel frattempo, Nathaly Caldonazzo ha deciso di interrogare Biagio sulla situazione che si è creata con la showgirl, alla luce del fatto che la fidanzata Silvana potrebbe reagire molto male davanti a questa complicità particolare. "Se si è arrabbiata è un problema suo… Mi lascerà, ciao”, ha sbottato Biagio parlando della possibilità che Silvana sia ferita dal suo atteggiamento.

Il Vippone non ammette repliche, è certo di non aver mancato di rispetto a nessuno e non vuole essere messo alla gogna per aver seguito il proprio istinto. Secondo la Caldonazzo, la fidanzata ha già messo un punto alla relazione con il gieffino, ed effettivamente le ultime indiscrezioni riportano che Silvana avrebbe deciso di chiudere, in attesa di poter affrontare Biagio fuori dalla casa del Gf Vip.

