Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli: proposta indecente a Miriana Trevisan!

Cresce l’intesa tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: nuovo flirt al Grande Fratello Vip?

Sta nascendo qualcosa tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan? La showgirl si è detta pronta ad affrontare il percorso al Grande Fratello Vip senza distrazioni amorose, soprattutto dopo quanto accaduto con Nicola Pisu, ma le cose potrebbero cambiare.

GF Vip, Biagio D’Anelli cotto di Miriana Trevisan?

Dopo aver provato a far decollare il feeling nato con Nicola Pisu, ed essere incappata in una marea di critiche velenose, Miriana Trevisan ha deciso di continuare il percorso nella casa del Grande Fratello Vip da sola. Nessuna distrazione amorosa, flirt o altro che possa metterla nuovamente in condizione di dover giustificare i propri sentimenti, e le proprie scelta davanti a tutta Italia. Questa, almeno, era la premessa che ha accompagnato Miriana nelle ultime settimane prima dell’ingresso di Biagio D’Anelli.

Tra i due, infatti, sembra essere scoccata la scintilla e non passa ora che Miriana e Biagio non si cerchino con lo sguardo e sorrisi maliziosi. Dopo essere stati pizzicati sotto le coperte, Biagio e Miriana si sono sdraiati insieme sul divano, insieme a Giucas Casella. La tensione tra i due gieffini si taglia con il coltello e l’illusionista, dopo aver messo in guardia Trevisan, si è defilato per lasciare da soli i due gieffini. “Mi dici voglio dormire con te? Dimmi, esponiti. Vuoi che dormo nella stanza blu, sì o no?”, ha chiesto Biagio nella speranza di far capitolare Miriana.

La showgirl, rimanendo sulle sue, ha replicato: “Fai come ti pare, fai quello che vuoi”. Ai fan del Gf Vip, tuttavia, non è sfuggita la malizia negli occhi di Trevisan, chiaro indizio che alla showgirl Biagio piace, e neppure poco. Questo flirt si evolverà in una storia d’amore? Nel frattempo, c’è un’altra coppia che continua a tenere banco. Stiamo parlando di Soleil Sorge e Alex Belli, che non riescono a stare lontani.

