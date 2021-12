Grande Fratello Vip, Biagio D'Anelli confessa: "Sono fidanzato, però provo delle forti emozioni per Miriana"

Gossip TV

Biagio si confronta con Sophie al Gf Vip e chiarisce la sua posizione nei confronti di Miriana.

La lite scoppiata al Grande Fratello Vip tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan ha destabilizzato anche Biagio D'Anelli. L'opinionista, infatti, si è lasciato andare a un duro sfogo con Sophie Codegoni in cui ha cercato di chiarire una volta per tutte la situazione tra lui e la showgirl.

La confessione di Biagio D'Anelli su Miriana Trevisan

Tensione al Grande Fratello Vip tra Katia e Miriana. A commentare il comportamento assunto dalla soprano nei confronti della showgirl ci ha pensato Biagio che si è sfogato con Sophie chiarendo la sua situazione sentimentale: "È una situazione che sto scardinando piano piano proprio perchè le voglio bene".

"Si sta finalmente godendo la vita [...] Quello che fa pensare è il fatto che tu sia fidanzato" ha prontamente replicato la Codegoni cercando di spiegare anche il punto di vista degli altri concorrenti. "Si è vero sono fidanzato, però provo delle forti emozioni per lei. Al posto, però, di essere falso e fare le cose di nascosto mi sto esponendo" ha spiegato D'Anelli.

Leggi anche Katia Riccarelli delusa da Miriana Trevisan

"Io lo so che lei cade in questa cosa della paura, del giudizio. Per questo voglio metterla, voglio metterci in una situazione di tranquillità. Se esco lunedì analizzerò tutto e mi assumerò come sempre le mie responsabilità. Se si dovesse chiudere, l'aspetterò e me la bacerò privatamente. [...] Sto iniziando a farla fidare di me" ha concluso Biagio.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.