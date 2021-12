Grande Fratello Vip, Biagio D'Anelli bacia Miriana Trevisan: "Se mi guardi con quegli occhi..." (VIDEO)

Gossip TV

Cresce l'attrazione al Gf Vip tra Biagio e Miriana.

Baci e tenerezze nella Casa del Grande Fratello Vip tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan. La complicità e affinità tra i due concorrenti della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è ormai alle stelle, tanto che non riescono più a stare lontani.

Scatta il bacio al Gf Vip tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan

Biagio e Miriana non riescono più a nascondere la loro attrazione al Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, infatti, i due concorrenti si sono scambiati il loro primo bacio a stampo. "Ho tutta la strada libera davanti" ha affermato la showgirl lanciando una chiara frecciatina all'uomo sul fatto che, al suo contrario, non è impegnata con nessuno.

D'Anelli sarebbe infatti fidanzato fuori dalla Casa del Gf Vip, ma a quanto pare non disdegna per niente la compagnia della Trevisan. Il concorrente, dopo aver rivelato di essere molto confuso, si è infatti lasciato andare baciandola: "Se mi guardi con quegli occhi mi disoccupi". "I miei occhi sono questi, comunque bella questa battuta, simpatica" ha prontamente replicato la showgirl.

Leggi anche Clarissa Selassié a ruota libera su Alex Belli, Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo

"Ah quindi mi dai un bacio così e non di nascosto, lo fai perché sei onesto" ha aggiunto Miriana provocando la reazione di Biagio "Ma se questo lo chiami bacio, allora io sono un campione del mondo. Non può essere un bacio perché tu sei rimasta ferma e i baci si danno in due". È ormai evidente che Nicola Pisu è solo un lontano ricordo per la donna.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.