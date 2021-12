Grande Fratello Vip, Biagio D'Anelli affronta Miriana Trevisan: "Mi sono rotto i co****ni, sono deluso"

Gossip TV

Biagio e Miriana a confronto dopo il messaggio aereo al Gf Vip.

Nelle ultime ore, Miriana Trevisan ha ricevuto un messaggio aereo da parte di un suo amico, che ha cercato di metterla in guardia da Biagio D'Anelli. Un messaggio che ha destabilizzato la showgirl e che ha portato l'opinionista a cercare un confronto al Grande Fratello Vip.

Duro confronto al Gf Vip tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli

Il messaggio aereo per Miriana, volato sopra la Casa del Grande Fratello Vip, non è per niente piaciuto a Biagio, che ha deciso di allontanarsi dalla showgirl. "Perché sei arrabbiato con me? Io non c’entro niente" ha dichiarato la gieffina provocando la reazione dell'opinionista: "Mi sono rotto i co****ni Mirià, tu c'entri perché al secondo aereo mi girano i co****ni".

"Non hai capito la dinamica" ha aggiunto D'Anelli "A me non innervosisce l’aereo, ma come reagisci tu. Io non dovevo neanche dartele delle spiegazioni. Tu fai quello che meglio credi ed io, da questo momento, faccio quello che meglio credo. Quanto ti ha fatto riflettere quell'aereo?". "Tanto" ha replicato la Trevisan "...ma mi ha fatto riflettere di più la tua reazione che prendi e te ne vai. Non vedo l'ora di capire tutto [...] qui gatta ci cova".

Ma il confronto tra Miriana e Biagio non è finito così. La showgirl ha raggiunto l'opinionista in giardino, il quale ha voluto riaprire il discorso inerente al messaggio aereo: "Quando hai letto per la prima volta la frase, hai pensato subito a me? [...] Scusami, ma sono contento per essermi allontanato da te. Sto mettendo in discussione tante cose che ho fuori per te". "Mi dispiace se tu ti sia sentito ferito" ha replicato la showgirl provocando una nuova reazione di Biagio: "Non sono ferito, sono deluso".

