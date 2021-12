Grande Fratello Vip, Barù svela le indicazioni dagli autori: "Vogliono che tromb!!*

Gossip TV

Lo chef toscano ha rivelato in confessionale cosa vorrebbe il Grande Fratello.

Barù una delle new entry al Grande Fratello Vip, a pochi giorni dal suo ingresso è già un idolo del web. Il nipote di Costantino della Gherardesca sta emergendo per il suo atteggiamento sornione, sopra le righe e con la battuta sempre pronta. L'enologo e appassionato di cucina, è un volto già conosciuto per la tv italiana, per aver partecipato alla prima edizione di Pechino Express in coppia con lo zio Costantino Della Gherardesca che sta facendo un gran tifo per lui.

Nella Casa, come detto, si muove lentamente ma con uno sguardo attento rivolto a tutti e sembra poco interessato alle rigide regole del gioco. A tal proposito, questa mattina, il 40enne toscano si è lasciato andare ad una confessione con Katia Ricciarelli che ha sorpreso tutti.

"Che pa**e, che noia, questi Grandi Fratelli mi spingono… vogliono che trom*o!" ha esclamato lo chef davanti alla soprano con immediata censura da parte della regia.

Pare, insomma, che gli autori che tanto amano le storie d'amore nella Casa, stiano spingendo anche lui tra le braccia di qualche gieffina. Ma chi? In molti indicano un nome certo, quello di Jessica Selassiè delusa da Alessandro Basciano. Barù, peraltro, non sembra affatto disdegnare la giovane principessa.

Nel corso dell'ultima puntata, Adriana Volpe ha scritto un divertente tweet in proposito: "Jessica guardati bene intorno...secondo me chi ti guarda c'è...inizia per B e non è Basciano"

