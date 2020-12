Grande Fratello Vip, Barbara d'Urso indignata da Filippo Nardi: il Video censurato a Pomeriggio 5

Gossip TV

Barbara d'Urso, furiosa per le parole shock di Filippo Nardi al Grande Fratello Vip, censura il video del gieffino a Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso è furiosa con Filippo Nardi per le frasi shock pronunciate nella Casa del Grande Fratello Vip. La presentatrice partenopea segue le vicende della Casa più spiata d’Italia ma confessa di essere stata costretta a censurare il video del gieffino, per le frasi irripetibili nella fascia oraria di Pomeriggio 5.

Grande Fratello Vip, Barbara d'Urso furiosa con Nardi a Pomeriggio 5

A Pomeriggio 5 si discute spesso delle vicende del Grande Fratello Vip. In attesa di tornare al timone della versione Nip dell’amato reality show di Canale5, Barbara d’Urso si interessa alle diatribe della casa più spiata d’Italia e ne discute con i suoi opinionisti in studio. Nelle ultime ore, le frasi shock di Filippo Nardi hanno creato un polverone tra i telespettatori e il popolo del Web ha chiesto a gran voce la squalifica immediata del concorrente. Anche Guenda Goria ha criticato Nardi, confessando di trovare ripugnanti le parole dette a sua madre Maria Teresa Ruta.

Nel salotto pomeridiano della d’Urso si è discusso a lungo della spinosa questione e la partenopea ha confessato di essere furiosa con Filippo. In studio è stata mostrata una clip che riassume le affermazioni controverse del gieffino e Barbara ha dichiarato di essere stata costretta a censurare il video perché le frasi sono troppo forti per essere divulgate in fascia oraria protetta.

"Ha detto delle cose che non possiamo mandare in onda perchè siamo in fascia protetta quindi si vedrà cosa deciderà domani sera il Grande Fratello Vip - ha dichiarato la d’Urso- A me non ha fatto ridere per niente […] Ha detto due tre cose molto, molto molto pesanti”. Gli opinionisti hanno dato ragione a Barbara, scagliandosi contro il gieffino in attesa della decisione del Grande Fratello Vip che, nella Puntata di stasera, potrebbe sancire l’eliminazione immediata di Nardi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.