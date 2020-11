Gossip TV

Complice di uno scherzo ai danni di Patrizia De Blanck, Barbara d'Urso chiama in diretta Alfonso Signorini e rivuole indietro il camerino e il Grande Fratello.

Nella Puntata del Grande Fratello Vip è arrivata, a sorpresa, la chiamata di Barbara d’Urso. La presentatrice partenopea, complice di uno scherzo ai danni di Patrizia De Blanck, ha approfittato per parlare con Alfonso Signorini e pretendere in dietro il camerino e la conduzione dell’amato reality show di Canale5.

Gf Vip, Barbara d'Urso stuzzica Alfonso Signorini

Patrizia De Blanck vittima di un perfido scherzo di Alfonso Signorini nella Puntata del Grande Fratello Vip. Il presentatore ha chiesto la complicità di Barbara d’Urso, per far credere alla Contessa che il suo spasimante Alvaro avesse portato in televisione le prove della loro liaison. L’uomo è in realtà un attore, che si è prestato a dare volto al finto amante di Patrizia. La gieffina non ha mai nascosto di aver avuto una vita sentimentale piuttosto affollata e ha raccontato agli inquilini di Cinecittà alcuni aneddoti sulle sue passate love stories. Alvaro, tuttavia, è un volto tutto nuovo per la Contessa che ha giurato di non aver alcun ricordo dell’uomo. Il siparietto piuttosto divertente è stato reso possibile anche grazie all’aiuto della d’Urso che, chiamando in diretta Signorini, si è rivolta alla De Blanck.

Leggi anche Scontro tra Massimiliano Morra e Maria Teresa Ruta al GF Vip

Barbara d'Urso avverte Alfonso Signorini: "Ridammi il Grande Fratello Vip"

La partenopea, dopo aver costruito una finta intervista ad Alvaro, ha raccontato di aver visionato personalmente insieme al suo staff tutte le prove di questo flirt. Lo scherzo è stato svelato e la d’Urso ne ha approfittato per fare un appello ad Alfonso: “Visto che ci sei ne approfitto per dire pubblicamente: lascia il mio camerino, lascia il mio phone che te lo sei anche fregato, poi lascia il Grande Fratello perché quello è mio”. Il presentatore ha tenuto perfettamente la parte ed è scoppiato a ridere, mentre Patrizia ha salutato per sempre Alvaro. La frecciatina, sebbene ironica della presentatrice Mediaset, porta alla luce il fatto che Barbara senta la mancanza del suo Gf. La D’Urso, infatti, ha dovuto rinunciare alla versione Nip del reality show che è slittato al 2021, per lasciare spazio alla quinta edizione presentata da Signorini.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.