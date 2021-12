Grande Fratello Vip, avvistati litigare Alex Belli e Delia Duran. La moglie dell'attore pare lo abbia colpito con una valigia

Gossip TV

Dopo la squalifica al Grande Fratello Vip, arriva una ua segnalazione sull'attore e la moglie.

All'indomani della burrascosa puntata del Grande Fratello Vip in cui è stata sancita la sua squalifica, sono in tanti a tenere gli occhi puntati su Alex Belli che nello studio del reality Mediaset ha dichiarato che farà di tutto per ricongiunsi con la moglie Delia.

Grande Fratello Vip, avvistati litigare Alex Belli e Delia Duran a Roma. La moglie dell'attore pare lo abbia colpito con una valigia

La coppia è stata avvista oggi nella stazione Termini di Roma pronta, presumibilmente a partire per Milano, città in cui vivono Alex e Delia. Nella giornata odierna, sono arrivate due segnalazioni alla popolare influencer campana Deianira Marzano che le ha prontamente condivise sulle sue Storie Instagram. Nel secondo avvistamento, un utente ha informato la Marzano di aver assistito ad una presunta scenata che Delia Duran avrebbe fatto ad Alex Belli in un hotel. Pare che lei abbia addirittura colpito l’attore con una valigia.

Insomma pare che sia un'aria ancora molto tesa tra i due e che la riappacificazione sia ancora, almeno per il momento, lontana. Alex sarà ospite in studio nel prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip in onda venerdì 17 dicembre e prossimo e sicuramente per l'occasione farà ulteriore chiarezza su come stiano procedendo le cose con Delia.

Intanto, sui rispettivi social si sono trincerati in un religioso silenzio. Per quanto riguarda Soleil Sorge invece, la sua reazione è ben visibile a tutti avendo l'ex corteggiatrice ancora gli occhi indiscreti del Gf puntati addosso. L'influencer, nelle ultime ore, ha dichiarato di provare delusione ma per una semplice amicizia in cui si è sentita tradita. Soleil ha aggiunto, ancora una volta, di aver un uomo fuori a cui si sente ancora profondamente legata.