Grande Fratello Vip: "Autori disperati perché Alex ha mandato in pezzi un mese di dinamiche", l'indiscrezione

Il nuovo spoiler di Agent Beast: la squalifica di Belli dal Grande Fratello Vip non era prevista.

Ieri vi abbiamo raccontato l'indiscrezione del profilo Twitter di Agent Beast che fornisce sempre ghiotte chicche sul Grande Fratello Vip. A quanto pare, la squalifica di Alex Belli non era affatto prevista e ha mandato in fumo alcune dinamiche previste a breve.

Ecco cosa si legge sul profilo di Agent Beast:

Gli autori volevano portare Soleil ad esprimere i suoi sentimenti per Alex, lei avrebbe dovuto esporsi maggiormente per poter avviare definitivamente la love story. L'obiettivo era quello di arrivare a definirli come coppia a tutti gli effetti anche se la relazione avrebbe dovuto essere molto travagliata con scontri e litigi frequenti. Avrebbero dovuto tirare avanti fino a Capodanno. Nell'atto finale Alex avrebbe interrotto bruscamente la storia con Soleil in modo da far passare lei come sedotta e abbandonata e poco dopo sarebbe stato eliminato definitivamente dal gioco." ha poi concluso: "Gli autori sono disperati perché Alex ha mandato in pezzi un mese e mezzo di dinamiche con questo gesto imprevisto".

Sicuramente, la squalifica di Belli con relativa uscita dal reality non era prevista tant'è che ieri è stata cambiata tutta la scaletta ( Alex è infatti entrato in studio e ha avuto un lungo confronto con opinionisti ed ex gieffini) e non sono state fatte le nomination.

Ammettere i sentimenti di Soleil verso Alex forse era (ed è) un'impresa ardua perché anche ieri l'ex corteggiatrice, prima che l'attore lasciasse la Casa, ha dichiarato di non esserne innamorata e di è detta convinta che invece si sia irrimediabilmente coinvolto lui. Alla luce di ciò, non sembra però comprensibile il bacio appassionato di ieri che forse la Sorge avrebbe potuto evitare per non stare al centro delle polemiche.

Oggi, l'ex corteggiatrice ha dichiarato di essere rimasta delusa da Belli come amico e nulla di più: "Io di base ero affezionata per l'amicizia e per il rapporto che avevamo. Non ho mai voluto andare oltre non avrei mai voluto che lasciasse la moglie perché io non voglio lui."

