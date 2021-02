Grande Fratello Vip: arriva la resa dei conti finale per Giulia Salemi

Gossip TV

Giulia Salemi torna nella Casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi con i suoi ex compagni di gioco.

La nuova puntata del Grande Fratello Vip sarà ricca di colpi di scena. Un appuntamento, quello di stasera, davvero scoppiettante che vedrà il ritorno nella Casa di Cinecittà dell'ultima eliminata Giulia Salemi.

Giulia Salemi contro tutti: confronto in diretta al Gf Vip

Fervono i preparativi per la finale del Grande Fratello Vip, che andrà in onda il prossimo lunedì 1 marzo 2021 in prima serata su Canale 5. Ultima settimana per i concorrenti ancora in gioco prima del grande giorno. Chi sarà il vincitore di questa lunghissima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini?

Intanto stasera scopriremo il nome del nuovo concorrente che sarà costretto ad abbandonare il Gf Vip a un passo dalla finalissima. Non solo. Assisteremo a un vero e proprio colpo di scena: Giulia Salemi tornerà nella Casa per confrontarsi con i suoi ex compagni di gioco. La bella influencer ha molti conti in sospeso con alcuni di loro e sicuramente avrà tempo di parlare del grande amore che prova per Pierpaolo Pretelli.

La Salemi è uscita dal gioco con nuove consapevolezze, convinta dei sentimenti di Pretelli per lei, e questa rappresenta la sua vittoria più grande. "Il gioco è finito ed ora parlerà la vita. Recriminare sul passato è da perdenti. Io ho vinto con me stessa" ha scritto Giulia sul suo profilo Instagram dopo la sua eliminazione dal gioco. Cosa avrà da dire la bella influencer ai suoi ex coinquilini? La resa dei conti è finalmente arrivata!

