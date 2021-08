Grande Fratello Vip, arriva la conferma: l’ex di Mario Balotelli nel cast!

Gossip TV

Raffaella Fico, ex di Mario Balotelli, sarà nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

p>Cresce l’attesa per la messa in onda delladel. Tra conferme e smentite, la redazione del reality show di Alfonso Signorini ha deciso di coinvolgere il pubblico, fornendo qualche indizio. Proprio grazie al gioco, è stata confermata la presenza di, ex di

Grande Fratello Vip, Raffaella Fico entra in Casa

La sesta edizione del Grande Fratello Vip torna a partire dal 13 settembre 2021, in prima serata su Canale5. Nel corso degli ultimi mesi si sono susseguiti diversi rumors circa la partecipazione di volti noti dello spettacolo, e i fan sono ansiosi di scoprire quali Vipponi hanno accettato di mettersi in gioco a Cinecittà. Dopo la conferma di Sophie Codegoni, la discussa ex tronista di Uomini e Donne che è finita al centro dei pettegolezzi a causa del presunto flirt con Fabrizio Corona (poi smentito dalla diretta interessata), la redazione del reality show di Canale5 ha deciso di aiutare gli spettatori ad indovinare l’identità dei concorrenti.

Pochi minuti fa, sulla pagina Instagram ufficiale, è apparso un indizio a tempo che mostra la silhouette di una donna, accompagnato dalla scritta: “Il contenuto resterà online solo per 13 minuti. No, non è affatto un caso”. L’indizio fa senza dubbio riferimento a Raffaella Fico, ex fidanzata di Mario Balotelli dal quale ha avuto la figlia Pia, che proprio 13 anni fa soggiornò al Grande Fratello nella sua versione Nip. Da diverso tempo si parla della presenza certa della Fico e ora, dopo il suggerimento neppure troppo velato, i rumors si trasformano in certezza. Insieme alla Fico e alla Codegoni, in Casa ci sarà anche Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo, che è pronta a mettersi in gioco in un contesto nuovo ed elettrizzante.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.