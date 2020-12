Grande Fratello Vip, arriva il confronto tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini: "Ti chiedo scusa" (VIDEO)

Gossip TV

Tommaso e Sonia cercano di appianare le loro divergenze per convivere serenamente al Grande Fratello Vip.

Stasera, venerdì 18 dicembre 2020, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, nella famosa Casa di Cinecittà è arrivato il tanto atteso confronto tra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi.

Il confronto al Gf Vip tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini

Lo scoppiettante ingresso di Sonia nella Casa del Grande Fratello Vip ha letteralmente destabilizzato e fatto infuriare Tommaso. I due influencer, infatti, si sono subito resi protagonisti di una lite furibonda che li ha portati ad allontanarsi e a viversi le proprie giornate evitandosi. A oggi, però, la situazione pare essere cambiata.

Durante l'ultima puntata del Gf Vip, Zorzi, probabilmente più tranquillo ed empatico verso la sua nuova arrivata, ha deciso di scusarsi con la Lorenzini dimostrando così di voler recuperare il rapporto. A distanza di alcuni giorni dalla diretta, Tommaso ha cercato un nuovo confronto con Sonia che gli ha confessato: "Io ce l’ho con te perché hai fatto finta di non conoscermi quando avevi fatto una storia su di me il giorno prima". "Ma forse stavo scherzando" ha replicato il giovane milanese.

"Comunque ti ho chiesto scusa perché ho visto che ti sei offesa, ma non era mia intenzione farlo, ma se non vuoi accettare le mie scuse…" ha aggiunto Tommaso che è stato interrotto da Sonia: "Certo che accetto!". Dopo il confronto, i due concorrenti riusciranno a convivere serenamente nella Casa di Cinecittà? L'appuntamento con il Grande Fratello Vip è per stasera in prima serata su Canale 5.

