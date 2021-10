Grande Fratello Vip, arriva il confronto tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo

Gossip TV

Carmen a Katia: "Tu battezzi tutte le donne del Grande Fratello Vip".

Nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato il tanto atteso confronto tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. A fare il primo passo è stata la showgirl e ballerina che, dopo aver spiegato la sua posizione, si è scusata con la soprano.

Il confronto tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo dopo la lite al Gf Vip

"A me è dispiaciuto tantissimo quello che è successo ieri sera" ha esordito così Carmen cercando un confronto con Katia "Vorrei davvero voltare pagina. Sono state delle parole pesanti da entrambi i lati. Io però ti chiedo scusa. Ho sempre avuto rispetto per te, sia nella vita privata, che artistica. Tu saresti stata l’ultima con la quale avrei voluto scambiare queste parole".

E ancora: "Devo dire che ci sono rimasta male dopo che ho saputo che sei andata a dire che sono un’ipocrita pettegola. Infatti io non mi sono risentita per la tua nomination in sé, ma perché sapevo che era collegata al discorso che mi avevi dato della pettegola. Tu battezzi tutte le donne del GFVip". Dopo aver ascoltato le scuse della Russo, la Ricciarelli è intervenuta per dire la sua: "Io non accetto alla mia età che mi si dica che se perdo a biliardo mi arrabbio. Non è vero che non so perdere, affatto. Perché non è vero che sono scattata per questo e non amo le bugie. Non dovete mettere in dubbio la mia intelligenza. Io battezzo tutte le ragazze? E voi non battezzate me continuamente? Io al massimo ti chiedo scusa per averti dato della st****a, ma ho ricevuto altre dichiarazioni brutte. Però non ti chiedo scusa per ‘l’ipocrita’".

Katia ha poi continuato parlando delle nomination pianificate nella Casa del Grande Fratello Vip: "Comunque sul fatto che pianificavi le nomination con Jo è chiaro, l’ha detto anche Sonia e io lei non la conosco di persona. Se lo dicono anche dallo studio è vero". Ma non è finita qua. La soprano ha continuato il suo sfogo in confessionale: "Mi sono seccata perché sparlottava con Jo e alla terza volta che lo facevano ho messo giù la stecca da biliardo e ho detto ‘adesso basta dovete proprio smetterla’. Dopo il discorso sulla famiglia, che io sono sola e sulla solitudine, la sua frase è stata una bruttissima cosa che mi ha detto".

