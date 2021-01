Grande Fratello Vip, Ariadna Romero: "Pierpaolo Pretelli non è l'uomo che vorrei nella mia vita"

Gossip TV

Ariadna torna a parlare del suo ex Pierpaolo dopo l'incontro al Grande Fratello Vip.

Pierpaolo Pretelli è tra i concorrenti più chiacchierati e apprezzati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il percorso dell'ex velino di Striscia la Notizia nel reality show di Alfonso Signorini ci ha pensato la sua ex compagna Ariadna Romero.

Ariadna Romero commenta il percorso di Pierpaolo Pretelli al Gf Vip

Ospite nell’ultima puntata di CasaChi, Ariadna è tornata a parlare di Pierpaolo e del crollo avuto da lui in seguito al loro incontro fuori la Casa del Grande Fratello Vip: "Quando mi ha visto era il momento in cui le cose con Elisabetta Gregoraci non erano andate come lui sperava e probabilmente ha avuto questo crollo e si è appoggiato a me. Io sono sicura che lui non è innamorato di me, come non lo sono io. Però sono la cosa più vicina a una coppia, ma non so spiegare".

A proposito della relazione nata nella Casa del Gf Vip tra Pretelli e Giulia Salemi, la Romero ha confessato di non aver nulla da rimproverare al suo ex compagno. A grande sorpresa, però, la bellissima attrice e modella ha rivelato di aver tifato e gradito il percorso intrapreso da Elisabetta Gregoraci insieme a Pierpaolo: "Penso sia stata la punta di diamante di questo Grande Fratello. Io ho tifato lei perché faceva discorsi molto saggi a Pierpaolo, gli diceva di passare del tempo con suo figlio. Poi chi decide lui come compagna della sua vita per me è uguale, è una sua decisione e la rispetto. Lei mi piaceva perché è un mamma premurosa e dolce, poi se hanno giocato io non lo so, lo sanno loro".

Leggi anche Giulia Salemi innamorata di Pierpaolo Pretelli, la confessione ad Andrea Zelletta

Ariadna ha poi deciso di chiarire una volta per tutte le dinamiche della fine della sua relazione con Pierpaolo. Dopo una crisi, l'attice aveva deciso di partire per Miami per poi essere raggiunta dal modello. Le cose tra loro sembravano andar meglio, fin quando lui non le ha svelato la sua partecipazione prima a Temptation Island e poi a Uomini e Donne: "Mi dice 'Devo dirti una cosa, ho firmato un contratto per andare a Temptation Island'. Lì mi è crollato il mondo perché pensavo di essere tornata insieme a lui. Mi chiede di tornare perché aveva bisogno di me. Torno da Cuba a settembre e lui a ottobre o novembre va a fare Uomini e Donne. Già lì capisci che è finita completamente. Cos’è che non ha funzionato? Non è l’uomo che vorrei nella mia vita. Come persona e come papà è meraviglioso. Non riesco a provare un sentimento".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.