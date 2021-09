Grande Fratello Vip, Ariadna Romero: "Io e Pierpaolo siamo molto uniti. Oggi posso dire che..."

Gossip TV

Ariadna torna a parlare del rapporto con Pierpaolo.

Momento d'oro per Pierpaolo Pretelli che, oltre a viversi la sua storia d'amore con Giulia Salemi, è entrato nel cast di Tale e Quale Show. A commentare il percorso artistico del finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip ci ha pensato la sua ex Ariadna Romero.

La confessione di Ariadna Romero sul rapporto con Pierpaolo Pretelli

Intervistata da Novella 2000, come riportato da Isa e Chia, Ariadna è tornata a parlare di Pierpaolo, tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show. "Se lo seguirò? Assolutamente sì, e farò vedere il suo papà al nostro bimbo. Pierpaolo è famiglia. Siamo molto uniti. Oggi posso dire che è come se fossimo fratello e sorella. Sono felice per il percorso che ha intrapreso in tv e sono sicura che anche il pubblico lo apprezzerà" ha dichiarato la bella modella.

A proposito della relazione tra Pierpaolo e Giulia, nata nella Casa del Gf Vip, Ariadna ha preferito non esprimersi. L’unica cosa che si augura è che il suo ex abbia trovato una donna capace di farlo stare bene anche in virtù del figlio Leonardo: "Ognuno ha la propria vita…L’importante è che abbia trovato una donna perbene, principalmente per nostro figlio".

Leggi anche Valentina Nulli Augusti nel cast del Gf Vip? Parla Tommaso Eletti

Mentre Pretelli continua a farsi strada nel mondo dello spettacolo, la Romero prosegue la sua carriera di attrice. La bella cubana, infatti, è attualmente impegnata nel cast della serie tv I Bastardi di Pizzofalcone.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.