Grande Fratello Vip, Ariadna Romero furiosa per l'incontro tra Giulia Salemi e il figlio? La verità sull'ex del Pretelli

Gossip TV

Ospite nel salotto di Domenica Live, Giulia Salemi racconta la reazione di Ariadna Romero all'incontro tra lei e il figlio di Pierpaolo Pretelli dopo il Grande Fratello Vip.

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo la Finale del Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti e innamorati nella Casa più spiata d’Italia, combattendo contro le malelingue e contro un’accoglienza piuttosto fredda da parte della famiglia dell’ex Velino. Finalmente l’impasse sembra essere stato superato da entrambe le parte e, ospite nel salotto di Domenica Live, la Salemi svela che è stata Ariadna Romero ad aiutarla in questa piccola grande impresa. Ecco cosa è successo tra l’ex compagna del Pretelli e l’influencer italo-persiana prima dell’incontro con il piccolo Leo.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi parla dell'incontro con la Famiglia del Pretelli

Giulia Salemi ha dovuto tirare fuori le unghie durante il suo soggiorno nella Casa del Grande Fratello Vip. Attaccata da più fronti dai suoi coinquilini, piuttosto odiata dai fan dei Gregorelli che non hanno mai perso occasione di privilegiare il rapporto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, e infine conscia della poca simpatia che la famiglia dell’ex Velino sembrava nutrire nei suoi confronti. Nonostante ciò, l’influencer italo-persiana non si è mai arresa e ha difeso la sua relazione con Pierpaolo che, dopo più di un mese dalla fine del Gf Vip, continua a gonfie vele a dispetto delle ipotesi. Ospite nel salotto di Domenica Live, la Salemi ha raccontato di aver finalmente conosciuto la famiglia del suo fidanzato - anche se per via telematica - e di aver ricevuto una bella accoglienza:

“Ho fatto più che una videochiamata, un incontro live con la mamma di Pierpaolo. È stato un bellissimo incontro, molto vero, molto naturale. Sai purtroppo quando le relazioni nascono sotto i riflettori le persone possono anche venire influenzate e a volte basta un semplice incontro è tutto si normalizza e Pierpaolo è anche molto sereno che è anche la cosa più importante, ci voleva un equilibrio familiare a 360°”.

Aridna Romero furiosa per l'incontro tra il figlio Leo e Giulia? Parla l'ex concorrente del Gf Vip

Pierpaolo ha rivelato di aver fatto incontrare Giulia e il figlio Leo, ormai pronto ad ufficializzare la sua storia d’amore con tutti e anche con una delle persona più importanti della sua vita. Ma come avrà reagito l’ex compagna Ariadna Romero a questo incontro? “La mia più grande alleata è propri Ariadna che ha permesso tutto ciò. Quindi penso che sia una bellissima pagina di 'girl power', quindi c’è stato un incontro tutti insieme. Leo è meraviglioso, è bellissimo, assomiglia tanto sia alla mamma che al papà […] È stato tutto molto bello, come ti dicevo quando è vero c’è semplicità”.

Infine, dopo essere stata sorpresa da un videomessaggio del Pretelli, che ha fatto l’in bocca al lupo per il nuovo programma di Giulia su Mediaset, l’ex gieffina ha ammesso: “La cosa che amo follemente di Pierpaolo è la sua dolcezza, perché a volte il maschio si vuole ostinare a fare il duro, il bad boy invece secondo me bisogna mostrare i proprio sentimenti, non avere paura di appunto di condividere”. Quanti likes per questi due piccioncini?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.