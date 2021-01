Grande Fratello Vip, Ariadna Romero: "Elisabetta ha tirato fuori il meglio di Pierpaolo, Giulia è..."

Gossip TV

Ariadna torna a parlare del percorso di Pierpaolo al Grande Fratello Vip.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip abbiamo assistito al confronto tra Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. L'ex gieffina ha deciso di tornare nella famosa Casa di Cinecittà per chiarirsi una volta per tutte con il modello e invitare lui e la sua nuova fiamma a non parlare più di lei.

Ariadna Romero sul percorso al Gf Vip di Pierpaolo Pretelli

La storia nata al Grande Fratello Vip tra Giulia e Pierpaolo continua a non convincere il pubblico, ma soprattutto la famiglia del ragazzo che ha più volte palesato la sua preferenza per Elisabetta. Intervistata da Novella 2000, Ariadna è tornata a parlare del suo ex compagno che sta proseguendo il suo percorso nella Casa insieme alla giovane influencer: "Elisabetta non la conosco ma ha tirato fuori il meglio di lui, Giulia ha un’altra età, per altro; la conosco, è una brava ragazza, ma ha un altro carattere. Avendo io un figlio, se penso alla donna della sua vita… Ma io con Elisabetta ero felice e beata! Mancandole l’esperienza ci sono accortezze che Giulia non ha, questo non significa che non vada bene. E poi sono decisioni di Pier".

"Pier è un ragazzo di 30 anni, ha avuto qualche flirt prima di entrare al Gf, come li ho avuti anche io, è normale. Questa o qualunque altra relazione se e quando diventerà una relazione formale, al punto da presentare l’eventuale compagna a Leonardo, allora sarà qualcosa che comprenderà anche me. E comunque sarà una decisione di Pier, che rispetterò" ha aggiunto l'ex compagna di Pretelli.

A proposito dei baci e della passione scoppiata nella Casa del Gf Vip tra Pierpaolo e Giulia, la Romero ci ha tenuto a precisare: "Leo ha tre anni, il Gf non lo segue sempre. Certo che gli faccio vedere il papà ma sta all’intelligenza della mamma ogni tanto mettere i cartoni, sarei cattiva altrimenti".

