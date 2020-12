Gossip TV

Dopo l'incontro con l'ex Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, Ariadna Romero racconta di aver ricevuto un messaggio da Elisabetta Gregoraci.

Forti emozioni per Pierpaolo Pretelli nel corso dell’ultima Puntata del Grande Fratello Vip. Uno degli inquilini più apprezzati della quinta edizione, dopo un confronto pacifico con Elisabetta Gregoraci, ha incontrato la sua ex Ariadna Romero. Conclusa la diretta, la modella ha svelato un inaspettato retroscena che riguarda un messaggio scritto dalla showgirl calabrese.

Grande Fratello Vip, Ariadna Romero ed Elisabetta Gregoraci amiche?

Pierpaolo Pretelli ha iniziato un percorso tutto nuovo, dopo che Elisabetta Gregoraci ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip per riunirsi ai suoi affetti. L’ex Velino, infatti, si era concentrato molto sulla conquista della bella showgirl calabrese la quale, sebbene non disdegnasse le sue attenzioni, non ha mai accennato alla possibilità di creare con lui una vera e propria relazione amorosa.

Da quanto la Gregoraci è uscita di scena, Pierpaolo sembra aver trovato un nuovo spirito concentrando la sua intraprendenza in altri campi. Elisabetta si è risentita dopo aver ascoltato alcune considerazioni del Pretelli e tra i due, dopo un confronto acceso, ce ne è stato un altro più moderato che ha segnato l’addio dei Gregorelli. Chiuso un capitolo, il gieffino ha ricevuto una sorpresa dolcissima: la sua ex Ariadna Romero si è presentata al Gf per parlargli del figlio Leonardo, del quale Pierpaolo sente moltissimo la mancanza.

Ecco cosa è successo tra la Romero e la Gregoraci dopo la Puntata del Gf Vip

L’intervento della modella è piaciuto proprio a tutti e ha commosso Elisabetta che, dopo la Puntata, ha deciso di scriverle un messaggio di incoraggiamento. A svelare quanto accaduto lontano dai riflettori è stata proprio la Romero, che su Instagram ha elogiato molto la showgirl parlando di un bellissimo esempio di 'solidarietà femminile':

Sono stata tentata di pubblicare uno screen ma per privacy ho preferito non farlo. Mi ha scritto Elisabetta. Non era dovuto ne molto meno scontato. E’ stato un momento meraviglioso di complicità fra donne, quella famosa ‘solidarietà femminile’ di cui tutti parlano ma pochissime mettono in pratica. È stata di una carineria e una dolcezza disarmante, e non davanti alle telecamere, ma scambiando messaggi privati con una ragazza che lei non ha mai visto. Messaggi veri perché sono solo nostri, senza dimostrare niente a nessuno. Inutile continuare a parlare, un piccolo gesto che può dire tanto sulla persona che è Elisabetta mi sei piaciuta subito, e devo dire che ci ho visto bene.

Mentre tra la Romero e la Gregoraci è nato subito un rapporto di stima reciproca, in Casa la situazione sta decisamente degenerando dopo che Tommaso Zorzi ha tradito Stefania Orlando. La presentatrice è una nave senza cocchiere, essendosi allontananta anche da Maria Teresa Ruta, e manifesta tutta la sua frustrazione confessando di essersi sentita profondamente tradita. La 'camera blu' è destinata a scoppiare per sempre?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.