Grande Fratello Vip, Antonio Zequila al centro delle critiche: "Volevi sposarla per sistemarti"

Deianira Marzano si scaglia contro l'attore.

Niente fiori d'arancio per Marina Fadda e Antonio Zequila, che a Live-Non è la d'Urso ha parlato della decisione inaspettata della donna. A commentare la notizia ci ha pensato l'influencer Deianira Marzano che, sui social, ha criticato duramente l'ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Zequila attaccata duramente da Deianira Marzano

Ospite di Barbara D'Urso, Antonio ha parlato della sua ex fidanzata, la quale ha reclinato la sua proposta di sposarsi, asserendo di non sentirsi pronta. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, però, ha voluto tranquillizzare tutti affermando che il loro amore non sarebbe affatto esaurito: "Io come atto d’amore ho manifestato il desiderio di sposarla. Quando ero nella Casa non ero consapevole della realtà che c’era fuori. In amore e in guerra non bisogna mai demordere. Lei mi ha dato tanta felicità, mi ha fatto sognare e io continuo a farlo, non ci sposeremo adesso anche perché non ci siamo incontrati. Ci siamo lasciati a settembre, ma lei vive in Sardegna e con questa situazione non ci siamo ancora rivisti. Le donne possono cambiare sempre idea. Non bisogna demordere, io ci credo, la magia dell’amore ci rende più belli e più consapevoli della vita. Se uno non crede nell’amore, non crede in nulla".

A criticare Zequila è arrivata Deianira che, finito di ascoltare l’intervista a Live-Non è la d'Urso, si è precipitata su Instagram dichiarando: "Ovvio che non se lo è voluto sposare perchè lei è una dentista famosa…Tu te la volevi solo sposare per sistemarti e farti rifare la dentiera…Ma tutto a posto?".

La Marzano, però, non è stata l'unica a criticare Antonio. A fare dell’ironia sulle nozze saltate tra Zequila e Marina ci ha pensato anche Sossio Aruta: "Non credo ad una parola di quello che dici, prova a chiedere scusa pubblicamente per l’indelicatezza mostrata verso di me e forse come dice il tuo motto potrò dimenticare quello che è successo al Gf. Ah dimenticavo, tanti auguri anche a te per il tuo matrimonio con Marina!".

