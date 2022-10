Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese, "Sono preoccupato, con Ginevra mi sono sbilanciato tantissimo"

Gossip TV

Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Antonio Spinalbese si è dichiarato a Ginevra Lamborghini.

E' stata una serata difficile quella di Antonino Spinalbese che nel corso del nono appuntamento con il Grande Fratello Vip, ha ricevuto numerose critiche per gli atteggiamenti assunti negli ultimi giorni.

Anche Ginevra Lamborghini, ospite in studio, non ha riservato parole molto lusinghiere nei confronti del giovane spezzino al quale ha detto di comportarsi in maniera più matura, accusandolo anche di incoerenza per alcune parole che ha avuto modo di sentire dette dall'ex hair stylist nei suoi confronti. Spinalbese ha fatto infatti intendere di non poter relazionarsi con una donna fidanzata, infunando che la Lamborghini gli avesse fatto delle avances esplicite. Ginevra ha voluto quindi puntualizzare di essersi comportata da amica e di non aver assunto in alcun modo atteggiamenti da "gatta morta".

Nonostante i discorsi di Antonino sembravano voler chiudere già sul nascere una frequentazione con Ginevra, ieri, il gieffino, parlando con Antonella e Giale è sembrato tornare suoi sui passi affermando di essersi sbilanciato molto con lei.

Non le ho detto che è una poco di buono, le sto dicendo che se io avessi avuto l’intenzione di avere una relazione con lei avrei tenuto conto del fatto che lei prima di venire accanto a me era fidanzata.Io non vorrò mai schiacciare lei, il confronto lo avrò a modo mio. Credo che Ginevra abbia frainteso la mia frase, poi se lei vuole vederla così non fa niente. Spendo cinquemila parole verso di lei mettendomi anche nella merd* a livello sentimentale perché non voglio avere relazioni in TV per mia scelta, ma con lei mi sono sbilanciato moltissimo, ho una visione ed ho cercato in tutti i modi di tirarla in mezzo per levarle quella macchietta per il problema che l’ha fatta uscire.Sono preoccupato in realtà. Non posso dirlo ma non fa niente, tanto ci arriverete da soli piano piano. Con lei mi sono sbilanciato tantissimo, nonostante non volessi più avere relazioni mediatiche.

Successivamente si è confidato anche con Luca Salatino:

Io valuto le persone. Ovvio che se mi dovessi mettere con Ginevra valuterei anche questa cosa della relazione. Normale che penso se mi metto con una ragazza che ha lasciato il fidanzato per mettersi con me. Io non l’ho fatta passare per poco di buono.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.