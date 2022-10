Grande Fratello Vip, ''Antonino Spinalbese? Egocentrico, convinto perché è l’ex di Belen'': Adriana Volpe non perdona

Gossip TV

Adriana Volpe parla di alcuni dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, lanciando frecciatine al vetriolo ad Antonino Spinalbese.

Antonino Spinalbese proprio non convince il pubblico del Grande Fratello Vip e neppure chi, il reality show di Canale 5, lo ha vissuto sulla propria pelle come Adriana Volpe. L’ex opinionista dà la sua, poco generosa, opinione sull’ex di Belen Rodriguez.

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe smonta Antonino Spinalbese

Dopo aver varcato la porta rossa di Cinecittà con l’intenzione di farsi conoscere oltre il gossip che l’ha accompagnato per mesi, Antonino Spinalbese si sta rivelando una vera e propria delusione. In termini di gioco, il concorrente è perfetto per il Grande Fratello Vip dato che crea dinamiche, fomenta flirt inesistenti e si presta ad impersonare il ruolo di bello e dannato, che l’amore l’ha scordato a favore della dolcissima figlioletta. A livello umano, invece, Antonino pecca di superbia ed è convinto di essere stato scelto per il Gf Vip per motivazioni del tutto lontane dal fatto di essere l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, speranza utopica quanto assurda.

In Casa, Spinalbese ha intrecciato una simpatia fugace con Ginevra Lamborghini, rimanendo sempre sulle sue e non pronunciandosi sul fatto di poterla incontrare una volta lontano le telecamere; poi ha amoreggiato con Giaele De Donà che con il suo matrimonio aperto e amore libero sembra voler ricreare un remake del triangolo Duran-Belli-Sorge; infine, Antonino ha accettato le lusinghe di Antonella Fiordelisi, fomentando la gelosia di Edoardo Donnamaria. Intervista a Casa Chi, Adriana Volpe ha commentato con parole caustiche quanto azzeccatissime il percorso di Antonino al Gf.

“Antonino? Quanto è convinto… certo mettere sul curriculum stare con Belén è tanta roba. Però ci metterei che è pure finita. È molto convinto e non sempre esce fuori il lato buono. È un’edizione un po’ starna e particolare. Sto ancora cercando l’anima bella là dentro. Penso verrà fuori. Cerco luce lì dentro invece vedo tutti molto spigolosi. A lui piace il gioco tra Ginevra, Giaele e Antonella. Lui è egocentrico. Proiettato su se stesso. Potrebbe fare la pubblicità “gira tutto intorno a me.” Una bella pubblicità di telefonia dove lui sta al centro il resto intorno. Per il momento non c’è tutta questa generosità, ecco. Oggettivamente, belloccio? Sì, che gli vuoi dire. Però un uomo deve essere affascinante. Gli uomini sono interessanti quando capisci per cosa combattono, devono essere gladiatori. Lui è un miciotto”.

Una definizione, quella di miciotto, che certamente non farà piacere a Spinalbese ma che ha suscitato ilarità nel pubblico. Adriana ha confessato anche di essere rimasta molto delusa da Elenoire Ferruzzi, che ha insultato pesantemente Barbara d’Urso, avendo cambiato completamente idea su di lei. Volpe, infatti, si sarebbe aspettata maggiore comprensione da parte di una donna che per prima ha dovuto combattere per essere compresa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.