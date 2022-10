Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese accusa gli autori: ''Gran ca**ate, nascondono i video''

Gossip TV

Antonino Spinalbese, dopo lo scontro con Edoardo Donnamaria nella puntata del Grande Fratello Vip, accusa gli autori di averlo messo in cattiva luce.

Nella casa del Grande Fratello Vip l’aria è sempre più tesa. Antonino Spinalbese ha giocato male le sue carte, finendo con il passare per il bello e dannato della casa di Cinecittà, colui che catalizza attorno a sé l’attenzione delle donne ma che non si comporta in modo corretto con i colleghi di sesso maschile. Dopo lo scontro con Edoardo Donnamaria, Antonino dichiara di essere stato svantaggiato appositamente dagli autori.

GF Vip, tutta la rabbia di Antonino Spinalbese

Noto al pubblico per essere l’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha fatto il passo più lungo della gamba, mostrandosi interessato a Ginevra Lamborghini, per poi amoreggiare con Giaele De Donà e accettare la dichiarazione d’amore di Antonella Fiordelisi, passando con lei gran parte del tempo pur consapevole dell’attrazione che Edoardo Donnamaria nutre per la schermitrice. Insomma, Antonino in poco più di un mese di reclusione a Cinecittà ha indossato i panni del perfetto latin lover, non fosse che la discussione con Edoardo ha portato tutti dalla parte del volto di Forum.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Spinalbese ha accusato Donnamaria di avergli dato una spallata, chiedendo l’intervento di Alfonso Signorini sulla delicata questione, e sentendosi candidamente rispondere che la telecamere non riprendono h24 tutto ciò che fanno. Una risposta decisamente bizzarra dato che solitamente i concorrenti vengono imputati proprio perché seguiti h24 dalle telecamere.

“Devo stare in silenzio perché in questo momento qua io sono agitato e potrei dire delle cose vere, che penso, ma che possono essere giudicate in un altro modo. Edoardo ha detto delle cose pesanti, ha fatto delle cose pesanti e non ci sono i video quindi. Tutte delle gran cazz*te perché ci sono due telecamere! Ma sono delle stro**ate! Ma che sono scemo? Io lo so che sto andando contro la furbizia, sto andando oltre”.

Questo lo sfogo durissimo di Antonino a proposito delle parole di Signorini, rivolto anche agli autori che velatamente - neppure troppo - accusa di averlo incastrato per far apparire Edoardo come la vittima della questione. Insomma, secondo l’hair-stylist qualcuno avrebbe intenzione di renderlo carnefice e questo non può stargli bene. Nel frattempo, Antonino riflette su Ginevra Lamborghini, che seppur squalificata è onnipresente in studio e nelle dinamiche di una casa che non le appartiene più.

