Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti parla di Aldo Montano: "Le sue dichiarazioni mi hanno deluso, noi insieme sette anni"

La showgirl intervistata dal settimanale Chi.

Intervistata dal settimanale Chi, la showgirl romana ed ex gieffina Antonella Mosetti, ha parlato della sua lunga storia d'amore con Aldo Montano, attuale concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

La Mosetti ha dichiarato di non aver rimpianti anche perché, sentimentalmente parlando, è stata molto amata e ha sempre deciso lei di chiudere le relazioni:

"Mi hanno deluso le sue dichiarazioni al Corriere - ha dichiarato Antonella Mosetti al magazine diretto da Alfonso Signorini - Parlava del nostro passato come di qualcosa di poco importante. Suvvia! Siamo stati assieme 7 anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto. Come si può rinnegare quello che abbiamo vissuto? A ogni modo chiusi io la porta, così come in tutte le mie storie. Io e Asia eravamo qualcosa di troppo grande da spiegare. Provai in tutti i modi ad andargli incontro, ma invano."

L'ex gieffina ha raccontato anche di alcuni momenti molto dolorosi:

"Se fosse arrivato un figlio magari sarebbe stato diverso. Ne abbiamo persi due. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo, invece, un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d’urgenza. Non c’era più nulla da fare."

Parlando degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, la Mosetti ha detto che Montano e le principesse Selassié sono i concorrenti che più le piacciono. Non le piacciono, invece, Amedeo Goria, Soleil Sorge e Maniela Nazzaro, quest'ultima, ha affermato la showgirl romana, "troppo costruita, ricorda il modo di fare di Adriana Volpe".

