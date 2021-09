Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti lancia una frecciata ad Aldo Montano: "Solo io so chi sei"

Gossip TV

Il gesto inaspettato sui social dell'ex storica di Aldo Montano.

Nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip, Aldo Montano ha avuto la possibilità di incontrare la sorella Alessandra e ricevere un video da parte della moglie. A commentare la sorpresa ci ha pensato Antonella Mosetti, che è intervenuta sui social lanciando una frecciata allo sportivo con cui è stata fidanzata per ben cinque anni.

Antonella Mosetti e le parole su Aldo Montano

Tra i protagonisti dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 20 settembre 2021 su Canale 5, anche Aldo Montano. Alfonso Signorini ha voluto dedicare qualche minuto al campione sportivo parlando prima della sua carriera e poi dell'amicizia nata nella Casa con Alex Belli e Manuel Bortuzzo.

Ma non è finita qua. Montano, infatti, ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della moglie Olga e poi della sorella Alessandra, che è entrata nella Casa del Gf Vip riservandogli parole di stima e affetto: "Sei meraviglioso, protettivo, premuroso e pieno d’amore. Tutti ti seguono, i valori che trasmetti sono stupendi, sport e famiglia. Ci fai molto ridere con Amedeo, sembrate un film di Vanzina".

A commentare l'incontro tra Aldo e sua sorella Alessandra è arrivata Antonella Mosetti. La showgirl è intervenuta sul suo profilo Instagram lanciando una velenosa frecciata al campione sportivo con cui è stata insieme in passato: "Solo io so davvero chi sei…Una persona 'ora' meravigliosa!!! Anche merito mio". Parole che lasciano intendere che ai tempi della loro storia d'amore, Montano non era così. Signorini informerà il concorrente delle dichiarazioni rilasciate dalla sua ex? Staremo a vedere.

