Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi tira in ballo Corna: ''A Daniele Dal Moro se lo sbranava, partiva la rissa''

Gossip TV

Antonella Fiordelisi, dopo lo scontro con Daniele Dal Moro nella casa del Grande Fratello Vip, fa un misterioso riferimento a Fabrizio Corona. Ecco cosa è successo.

Antonella Fiordelisi è riuscita a seminare zizzania e creare tensioni nella casa del Grande Fratello Vip, rivelandosi uno dei personaggi chiave di questa settima edizione con la sua incredibile capacità di inserirsi e creare nuove dinamiche. La schermitrice, parlando dello scontro con Daniele Dal Moro, si è lasciata scappare un commento assurdo, tirando in ballo anche Fabrizio Corona. Ecco cosa è successo nella casa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi parla di Fabrizio Corona

Nella casa del Grande Fratello Vip non c’è tempo per tregue e momenti di spensieratezza, soprattutto per Antonella Fiordelisi che è riuscita a farsi un discreto stuolo di nemici attorno. La schermitrice ha un carattere forte, ama provocare ed è un’abile giocatrice, forse tra le migliori di questa settima edizione, attenta a non superare il limite scatenando contemporaneamente polemiche e dinamiche intriganti. Pochi giorni fa, Antonella ha attirato su di sé l’ira di Attilio Romita e Daniele Dal Moro, parlando malissimo di quest’ultimo che ha accusato di essersi ingiustamente appropriato di un’anta extra dell’armadio comune, per poi chiedere al pubblico di eliminarlo.

Il veneto non si è fatto pregare e ha risposto per le rime, trovando l’appoggio di Wilma Goich che ha trovato assurda quella polemica dato che poi è Antonella che si è appropriata della doppia anta a discapito di altri, fingendosi paladina della giustizia. Insomma, Fiordelisi si è fatta parecchi nemici nella casa del GF Vip, portando anche Edoardo Donnamaria ad allontanarsi da Daniele, il quale ha accusato il volto di Forum di non riuscire ad essere oggettivo quando si parla della sua nuova fiamma. Insomma, la situazione è tesa e Antonella si è sfogata con Edoardo, ricordando lo scontro con Dal Moro e affermando che tale F.C. lo avrebbe ridotto in cenere.

“Ma poi ti dico una cosa. Io nella vita fuori ho degli amici che se lo sbranavano a Daniele, fidati. Uno è F.C. No tu non sai che combinava se quello mi rispondeva così. Stavamo tipo ad una rissa. Perché a volte servono quelli un po’ così”.

La conversazione riportata da Biccy sembra parlare proprio di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi che è onnipresente nella casa del GF, dato che ogni anno qualcuno lo nomina. Ma che rapporto c’è tra Corona e Fiordelisi? La partenopea ha partecipato ad un videoclip musicale ed è amica di Carlos Maria Corona, il figlio avuto con Nina Moric.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.