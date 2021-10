Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi pronta a entrare nella Casa? La rivelazione di Sophie Codegoni

Gossip TV

Antonella Fiordelisi nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip? Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate da Sophie Codegoni, pare che l'ex fidanzata di Francesco Chiofalo sia in lizza per entrare nella Casa di Cinecittà come concorrente ufficiale.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda domani venerdì 15 ottobre 2021 su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni , pare che gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini starebbero pensando a nuovi ingressi per animare le dinamiche della Casa.

Come riportato da Il Sussidiario, la conferma sarebbe arrivata nelle ultime ore direttamente da Sophie che ha parlato di nuovi ingressi nella Casa del Gf Vip. Chi saranno? Interpellata da alcuni Vip, l'ex tronista di Uomini e Donne si è limitata a rispondere: "È l'ex di Francesco Chiofalo". Anche se non ha fatto il suo nome, il riferimento ad Antonella Fiordelisi è abbastanza palese.

Per chi non lo sapesse, Chiofalo ha avuto due storie importanti: prima con Selvaggia Roma e poi con la Fiordelisi. Calcolando, però, che Selvaggia ha partecipato alla scorda edizione del reality, è scontato pensare che a varcare la porta rossa di Cinecittà sarà proprio Antonella. L'influencer sarà in grado di dare vita a nuove dinamiche?

