Grande Fratello Vip, Antonella Elia sposa Pietro Delle Piane dopo Temptation Island? L'indiscrezione

Dopo l'avventura a Temptation Island, l'opinionista del Gf Vip Antonella Elia potrebbe decidere di convolare a nozze con Pietro Delle Piane.

È tornato il sereno tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Superata la crisi dopo il percorso a Temptation Island, si vocifera che l’amata opinionista del Grande Fratello Vip sia pronta a convolare a nozze con l’attore, che da tempo cerca di convincerla a fare il grande passo.

GF Vip, Antonella Elia e Pietro Delle Piane presto sposi?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane non sono usciti indenni da Temptation Island. I due protagonisti della settima edizione del reality delle tentazioni hanno messo alla prova il loro amore, ma la showgirl è rimasta talmente delusa dalle parole e dai gesti dell’attore, da piantarlo in asso al falò di confronto finale. Pietro non si è arreso e, avendo compreso i suoi errori, ha cercato in tutti i modi di riconquistare la Elia. Lei, nel frattempo, è stata convocata da Alfonso Signorini per diventare la nuova opinionista del Grande Fratello Vip, dopo l’addio di Wanda Nara. La showgirl ha accettato subito, per la gioia dei numerosi fan che adorano la sua verve carismatica e la sua trasparenza. Antonella ha confermato che Pietro è riuscito a farle cambiare idea sul loro rapporto, riconquistando con pazienza la sua fiducia e il suo amore.

Antonella Elia pronta alle nozze con Pietro Delle Piane dopo Temptation Island

Ora la coppia potrebbe finalmente convolare a nozze, come conferma ‘Chi’: "Tra loro è tornato il sereno e le baruffe di Temptation sono ormai acqua passata. Nozze in vista?" Il Delle Piane non ha mai nascosto che avrebbe voluto sposare Antonella, ma lei sembrava essere del tutto irremovibile. A Temptation, infatti, l’opinionista del Gf ha ammesso di sentirsi soffocata dalle etichette e di aver timore di potersi annoiare presto dell’uomo che ha al fianco. Al momento, le paure della Elia non si sono ancora realizzate e chissà che, con altri gesti romantici, Pietro non riesca a farla capitolare sull’argomento nozze. Nel frattempo, Antonella si mostra molto agguerrita durante le Puntate del reality show, tanto da discutere apertamente con alcuni concorrenti. Un esempio? Antonella ha dato ad Elisabetta Gregoraci della profumiera, criticando molto aspramente il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli.

