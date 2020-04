Grande Fratello Vip, Antonella Elia spiazza il pubblico: il gesto inaspettato per Licia Nunez

Gossip TV

Antonella e Licia hanno messo in discussione il loro rapporto, dopo una terribile discussione. Qualcosa, tuttavia, potrebbe essere cambiato...

La convivenza forzata e le incomprensioni hanno irrimediabilmente deteriorato il rapporto di amicizia tra Antonella Elia e Licia Nunez. Le due, infatti, da amiche e confidenti si sono trasformate in agguerrite rivali e hanno dato spettacolo nella casa del Grande Fratello Vip. Ora, tuttavia, sembra esserci ancora speranza per il loro complicato rapporto.

Grande Fratello Vip, l'abbraccio tra Licia Nunez e Antonella Elia

La semifinale della quarta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini, è stata ricca di emozioni e ha decretato l’eliminazione di Licia. L’attrice ha reagito con fierezza, rispettando la decisione del pubblico. La Nunez si dice felice per il suo percorso, che le ha ridato forza e serenità interiore, nonostante il neo dell’allontanamento da Antonella.

Ma la gieffina, piena di emozione, ha deciso di fare un gesto inaspettato per la Elia. Prima di varcare per sempre la porta rossa della casa di Cinecittà, infatti, Licia si è avvicinata alla show girl e l’ha abbracciata. Antonella è rimasta spiazzata ma ha ricambiato il gesto. Una volta raggiunto lo studio, la Nunez ha spiegato il suo gesto: “Le ho voluto veramente bene, spero che in qualche modo lei l’abbia compreso. Stasera io ho salutato una concorrente, una coinquilina, come ho fatto con gli altri ragazzi. Ma sono certa che fuori da questa casa, vivendo entrambe a Roma, quando sarà possibile riusciremo a chiarire tanti aspetti”.

La Elia ha annuito commossa e sembra proprio che la pace sia stata sancita. Il Grande Fratello Vip torna mercoledì 8 aprile 2020, con l’imperdibile finale!