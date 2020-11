Grande Fratello Vip, Antonella Elia rischia grosso: alcuni Concorrenti minacciano di querelare l'Opinionista

Gossip TV

Antonella Elia ha fatto infuriare diversi concorrenti del Grande Fratello Vip che ora minaccia querela.

Antonella Elia non ha paura di dire la sua e si è scagliata contro diversi protagonisti del Grande Fratello Vip. L’opinionista del reality show, condotto da Alfonso Signorini, è acclamata sul Web quanto detestata da alcuni concorrenti della quinta edizione che, dopo le ultime accuse della Elia, minacciano querela.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia nei guai

Tra le novità della quinta edizione del Grande Fratello Vip c’è la presenza fissa di Antonella Elia, la prima a diventare opinionista dopo essere stata concorrente del reality show, condotto da Alfonso Signorini. Visto il successo della showgirl, maturato anche grazie all’esperienza a Temptation Island che le ha regalato l’affetto e la comprensione del pubblico di Canale5, il presentatore ha voluto la Elia sulla poltrona rossa, al fianco di Pupo. In studio, Antonella non contiene la sua esuberanza e si è scontrata a più riprese con alcuni concorrenti. Tra le vittime designate della showgirl ci sono Matilde Brandi, Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah e il silenzioso Andrea Zelletta. Gli scontri in Puntata di fanno sempre più aspri, tanto che in Casa si parla spesso della Elia e della accuse che ha rivolto durante le dirette. Il modo diretto e, a volte, indelicato dell’opinionista del Gf ha ferito alcuni protagonisti del programma che hanno riflettuto sulla possibilità di rivolgersi ai propri avvocati, per difendere la loro integrità.

I concorrenti del Gf Vip pronti a Querelare l'opinionista Antonella Elia

Nella notte, i Vip che abitano la camera gialla sono tornati a parlare della Elia e Rosalinda Cannavò ha ammesso di trovare piuttosto cattivi gli interventi della soubrette. Secondo Rosalinda, che ha protestato contro Patrizia De Blanck, l’opinionista è addirittura passabile di denuncia. Francesco Oppini conta sull’aiuto esterno della madre Alba Parietti, che in più occasioni lo ha difeso a spada tratta, mentre la Gregoraci ha confessato che il suo avvocato si sta muovendo per querelare Antonella. Dopo aver appreso questa notizia, Signorini cercherà di calmare gli animi dei Vip che vogliono giustizia o si limiterà ad attendere che i provvedimenti vengano presi realmente? Nel frattempo, in Casa, la Gregoraci sta vivendo momenti di estrema tensione. Pierpaolo Pretelli ha mollato la presa, stanco dei continui ripensamenti dell’ex moglie di Flavio Briatore, ed è scoppiata una lite furibonda davanti agli inquilini di Cinecittà.

