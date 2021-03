Grande Fratello Vip, Antonella Elia: "La vittoria di Tommaso Zorzi era scontata, Stefania Orlando è stata straordinaria"

Gossip TV

L'opinionista Antonella rompe il silenzio dopo la finale del Grande Fratello Vip.

Tra gli opinionisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip c'è stata anche Antonella Elia. Ospite di Casa Chi, la bionda showgirl ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sui protagonisti della finale del reality show di Canale 5, ovvero Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello.

Le parole di Antonella Elia sul vincitore e i finalisti del Gf Vip

La finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa lunedì sera con la vittoria di Tommaso. A commentare il trionfo dell'influencer e il percorso dei finalisti del reality show ci ha pensato l'opinionista Antonella che, ospite di Casa Chi, ha rivelato: "Io sono contenta per come sono andate le cose. A un certo punto pensavo vincesse Pierpaolo, il bravo ragazzo della porta accanto. La vittoria di Tommaso era scontata fin dall'inizio. Il ragazzo colto, intelligente, brillante, comico, tenero e fragile. Io l'ho dato per vincitore dall'inizio perché era il più originale e il più creativo".

Pur rimanendo fedele al suo personaggio pungente, la Elia ha speso parole davvero belle anche per Stefania e Dayane: "Stefania è stata veramente straordinaria, io mi identifico in lei e ammiro la sua capacità di essere arrivata fino in fondo mandando giù cose anche molto pesanti. Io avrei creato situazioni drammatiche, lei invece per ragionamento o per educazione è stata in grado di sostenere situazioni difficili. Dayane è affascinante in un modo incontrollabile, in studio mi sono innamorata di lei. È seducente, una donna che viene dall'Amazzonia, che è il posto più sensuale che esista. Lei è l'Amazzonia per me".

Stuzzicata dai giornalisti, che l'hanno definita una buonista, l'opinionista della quinta edizione del Gf Vip ha affermato: "Il buonismo lo detesto, i buoni mi fanno vomitare. Non si può dire bene di tutti. Non voglio passare per buona ma io onestamente li ammiro. Non potrei mai dire una parola contro di loro. Le parole contro di loro le ho dette durante i mesi quindi arrivati alla fine... È orribile essere buoni".

