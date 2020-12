Grande Fratello Vip, Antonella Elia insulta in diretta Samantha De Grenet: "Sei un bullo di periferia, maleducata" (VIDEO)

Gossip TV

L'opinionista del Grande Fratello Vip attacca Samantha dopo lo scontro con Stefania.

Duro scontro al Grande Fratello Vip tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Il motivo? L'opinionista del reality show di Alfonso Signorini ha commentato la lite tra la conduttrice e Stefania Orlando dove sono volate parole davvero molto forti.

Scontro al Gf Vip tra Antonella Elia e Samantha De Grenet

L’arrivo di Samantha al Grande Fratello Vip ha portato scompiglio nella Casa di Cinecittà. In particolare, la concorrente si è subito resa protagonista di un'accesa lite con Stefania. Le due showgirl hanno poi fatto la pace ma a tornare sull'argomento è stato Signorini, che durante l'ultima diretta ha rimproverato la De Grenet per le forti parole pronunciate nei confronti della Orlando.

A scagliarsi duramente contro la De Grenet è arrivata l'opinionista del Gf Vip. "Ora lo so che ti secca molto, ma sono qui, ho un ruolo e le cose te le dico" ha esordito Antonella "Mi hai anche dato dell’imbecille. Per quel che mi riguarda ti dico: fai attenzione a come parli. Non sono come Stefania che un giorno dopo fa la pace. A me non bastano delle scuse fasulle". La Elia ha poi continuato il suo attacco riferendosi alle parole usate nei confronti della Orlando: "Tu hai detto tre volte ti uccido a Stefania. Tu non sei una nobile, tu sei un bullo di quartiere, un bulletto di periferia. Vola basso perché tu hai una presunzione e un’arroganza che ti tornano contro. Sei molto maleducata".

Al contrario, Pupo ha voluto spezzare una lancia a favore di Samantha: "Io penso che Samantha ha detto una cosa forte dicendo la ripeterei, però è vero che le parole forti a volte escono sia quando le dice un uomo o una donna. Qua sono state dette parole pesantissime. Se le dice una donna bisogna valutare che anche un uomo le può dire con quella intenzione. Siamo abituati a puntare il dito contro l’uomo".

