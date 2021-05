Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Pupo non tornano: ecco chi sostituirà i due Opinionisti

Gossip TV

Sembra che Antonella Elia e Pupo non siano stati riconfermati come opinionisti, per la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Settembre arriva in un battito di ciglia, soprattutto quando ad attenderci c’è la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Per questo, Alfonso Signorini sta già lavorando duramente al cast della nuova stagione del reality show di Canale5, dove sembra che non saranno più presenti Pupo e Antonella Elia. I due opinionisti non sono stati riconfermati e serpeggiano indiscrezioni sull’identità di chi potrebbe sostituirli in studio.

Grande Fratello Vip, Pupo e Antonella Elia lasciano il Reality

Dopo un’edizione straordinaria in termini di durata e di picchi di share da capogiro, Alfonso Signorini si gode un po’ di meritato riposo, mentre continua a lavorare alla nuova stagione del Grande Fratello Vip. Il presentatore, infatti, non ha nascosto di essere già pronto a riflettere con gli addetti ai lavori sul cast, che dovrà reggere il confronto con quello delle ultime due edizioni. Nelle ultime ore, Pupo ha dichiarato che non tornerà in veste di opinionista al Gf Vip, avendo scelto di dedicarsi alla musica e ai concerti che ha dovuto rimandare a causa della pandemia.

Antonella Elia, invece, sembrava propensa a tornare nello studio di Signorini, non fosse che dopo una sequela di scivoloni e le critiche del popolo del web, la sua presenza potrebbe non essere riconfermata. A darne annuncio è Dagospia, che scrive: “Dopo gli ottimi risultati ottenuti il Grande Fratello Vip tornerà a settembre su Canale 5. Alfonso Signorini è già al lavoro per la formazione del cast (i nomi che circolano sono quasi tutti inventati) e solo in un secondo momento si occuperà degli opinionisti. Stando alle nostre fonti non saranno riconfermati in questo ruolo Pupo e Antonella Elia”.

Cresce la curiosità sull’identità di chi potrebbe sostituire i due opinionisti e sembra che, tra gli indiziati principali ci sia la bella Adriana Volpe, pronta a tornare in casa Mediaset dopo l’avventura su Tv8. “Dietro questa operazione c’è il passaggio della Volpe all’agenzia di Marco Durante e al lavoro della Forestieri, ex braccio destro di Lucio Presta. Lavori in corso per il secondo nome”, queste le rivelazioni Giuseppe Candela.

