Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Pietro Delle Piane pronti alle nozze: "Se non mi sposa la lascio"

L'attore pronto al grande passo ma la showgirl frena: "Se va bene la convivenza, tra un anno ci sposiamo".

Antonella Elia è stata la protagonista indiscussa della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl e il suo compagno Pietro Delle Piane hanno rilasciato un'intervista al settimanale Chi in cui hanno replicato a tutte le accuse e offese ricevute durante la permanenza di lei nella Casa di Cinecittà.

Antonella Elia replica alle critiche dopo il Gf Vip

Dopo aver parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip, Antonella non ha fatto mistero di essere rimasta delusa dall’atteggiamento assunto da molte persone, che riteneva grandi amici, che non hanno perso tempo per attaccarla duramente la sua permanenza nella Casa: "In queste settimane ho capito che nel mondo dello spettacolo non esistono affetti. Ho un forte senso dell’amicizia, penso che l’amico sia qualcuno che dovrebbe coprirti anche se hai fatto qualcosa di grave e invece non è andata così in questo periodo… mi hanno attaccato in modo cattivo e senza motivo".

Tra tutti, la showgirl ha rivelato di essere rimasta spiazzata dal comportamento di Enrica Bonaccorti: "Si è accanita su di me dandomi dell’immatura anzichè mostrarsi affettuosa e comprensiva come faceva ogni volta che mi incontrava…Tutti questi che hanno puntato il dito contro di me e Pietro cosa ci hanno guadagnato alla fine?". "Non so se l’esposizione televisiva mi abbia danneggiato nel mio lavoro…Alcuni colleghi mi chiedevano infatti che andavo a fare…Ma io andavo al GF Vip per difendere la mia fidanzata" ha aggiunto Pietro.

Pietro Delle Piane pronto alle nozze con Antonella Elia

Delle Piane ha rivelato di essere pronto al matrimonio: "Voglio che tu sia mia per contratto e che la smetta di vivere come un’adolescente, è arrivato il momento che ti prenda delle responsabilità. Se non mi sposa la lascio ma non perché tengo tanto al matrimonio ma perché vivo così intensamente che penso sempre che non vivrò tantissimo". "Sono stata talmente selvatica e abituarmi a muovermi senza considerare l’altro che adesso ragionare per due mi sembra difficile. [...] Nella Casa ero convinta di volere un figlio in affido, ma mi rendo conto che non sono pronta e che quell’urgenza era amplificata dal disagio che provavo. Ancora oggi ho gli incubi pensando alla Casa, sogno i mostri e urlo di notte, sogno di fermarmi sempre sull’orlo del precipizio. Il GF mi ha segnato, ho meno fiducia nel genere umano. Io e Pietro non abbiamo mai convissuto e devo conoscerlo sotto questo aspetto. Allora io dico, mi impegno: se va bene la convivenza, tra un anno ci sposiamo!" ha invece dichiarato la Elia.

