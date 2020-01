Grande Fratello Vip: Antonella Elia e Antonio Zequila offendono Valeria Marini: "Un cesso, un mostro con un cu** tanto!"

Gossip TV

Al termine del confronto Rita Rusic, i due concorrenti denigrano la showgirl sul suo aspetto fisico.

Durante il quinto appuntamento con il Gf Vip, andato in onda ieri, lunedì 20 gennaio in prima serata su Canale 5, è tornata a varcare la Porta Rossa di Cinecittà, la showgirl stellare Valeria Marini, una delle grandi protagoniste delle prima edizione del reality per affrontare la sua acerrima nemica Rita Rusic, portando tanto di prove cartacee a testimonianza di quante volte l'ex moglie di Cecchi Gori ha parlato male di lei negli ultimi anni. Valeria ha ribadito più volte alla Rusic di non essersi mai permessa di denigrarla al contrario di lei mentre la produttrice italo-croata ascoltava disattenta cercando di porre fine alla conversazione.

Al termine dell'incontro avvenuto nella Casa, Rita ha raggiunto i suoi compagni d'avventura in camera da letto e, parlando con Antonio Zequila e Antonella Elia, quest'ultimi hanno offeso la Marini deridendola per il suo aspetto fisico:

"Tu eri di una bellazza…” – ha detto Zequila alla Rusic – “Lei (Valeria) è il triplo di te, c’ha un cu*o tanto! Ma avete visto che differenza in video?! Un cesso. Un cesso colossale","Lei è un cesso, un mostro" ha fatto seguito la Elia.

Elia, Zequila e Alberti contro VALERIONA MARINI #GFVIP pic.twitter.com/C02VdiSShK— Nico Insalata (@nicoinsalata) 20 gennaio 2020

Epiteti che non affatto piaciuti al popolo del web che ha condannato duramente entrambi i concorrenti, giudicati offensivi e superficiali.

