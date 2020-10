Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Elisabetta Gregoraci: "Te la tiri. Sei la Cleopatra della Casa" (VIDEO)

Gossip TV

Scontro in diretta al Grande Fratello Vip tra Antonella ed Elisabetta.

Durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip abbiamo assistito a un confronto tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Un acceso botta e risposta in cui è intervenuta anche l'opinionista Antonella Elia, che si è espressa in maniera piuttosto pungente nei confronti dell'ex moglie di Flavio Briatore.

Scontro al Gf Vip tra Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci

La casa del Grande Fratello Vip si è divisa in due gruppi ben distinti. Elisabetta e Stefania sono state chiamate ad affrontare la questione anche in diretta dove entrambe hanno sottolineato alcuni concetti che avevano già espresso in precedenza. Se la Orlando è stata definita come una "pettegola", della Gregoraci è stato detto, invece, che "se la tira". "No dai, Elisabetta è sempre carina con tutti, ha una parola buona per tutti. Non direi che se la tira" ha dichiarato la bionda conduttrice che ha cercato di difendere la sua compagna di gioco.

Ma ad intervenire, su richiesta di Alfonso Signorini, è l'opinionista Antonella che, senza mezzi termini, ha dichiarato: "Elisabetta gode di quello che è stata, della sua vita, del suo retaggio. Elisabetta vive di rendita, lei è come Cleopatra. Sa di avere un potere sui ragazzi che vivono di questa sua influenza. Se la tira perché è frutto di tutto ciò che è stata, di Briatore, di tutto ciò che ha avuto. La sua è una vita luxury five star". "Beh per una che è andata a pulire nel Cucurio, dopo la mia vita, senza nemmeno lamentarmi" ha prontamente replicato la diretta interessata.

Le parole della Gregoraci, però, hanno fatto letteralmente infuriare la Elia: "Beh non mi pare che tu sia andata a fare le pulizie, sei andata nel Cucurio cara Elisabetta, non mi pare ti sia alzate le maniche per fare le pulizie al centro commericale". A difendere la showgirl calabrese è arrivato l'opinionista Pupo: "Io non sono d'accordo, conosco Elisabetta dai primi anni a Roma, e ti assicuro che è ancora una ragazza semplice. Lei è sempre stata così, è quella ragazza calabrese che è arrivata e viveva in condizioni modestissime. Quindi, no, non se la tira".

