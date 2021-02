Grande Fratello Vip, Antonella Elia cacciata dal reality: l'indiscrezione sull'Opinionista

Gossip TV

Antonella Elia non sarà confermata per la prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Antonella Elia è l’irriverente opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl è finita spesso al centro delle critiche per le sue taglienti osservazioni, che spesso sono state considerate troppo pungenti e perfide. L’operato della Elia potrebbe costarle il posto stando alle recenti indiscrezioni.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia silurata dopo le Polemiche?

Dopo aver raccolto consensi per il suo percorso al Grande Fratello Vip ed essere entrata nel cuore degli italiani grazie a Temptation Island, Antonella Elia ha conquistato il posto di opinionista nella quinta edizione del reality show di Canale5. La Elia non si risparmi ed è sempre pronta a lanciare frecciatine velenose ai concorrenti, talvolta esagerando decisamente i toni e i modi. Dopo lo scontro con Samantha De Grenet sono nate non poche polemiche sull’operato della Elia, che ha dovuto affrontare tante critiche anche da parte del mondo del web.

Nonostante questo, Antonella è fondamentale durante le Puntate del Gf Vip, dal momento che è in grado di scaldare anche gli animi meno focosi con le sue domande indiscrete e le allusioni poco magnanime. Poche ore fa, TvBlog ha lanciato una bomba sul futuro della Elia dichiarando che la showgirl potrebbe non tornare in veste di opinionista nel corso della prossima edizione.

Libero ha dato qualche informazione in più sul gossip inaspettato, rivelando: “Possibile, probabile, che qualcuno a Mediaset e nella produzione non abbia gradito il modo di fare della Elia. Forse, anche lo stesso Signorini non ha apprezzato troppo certe uscite. Insomma, il prossimo anno al timone del Gf Vip ci sarà quasi sicuramente Signorini, confermatissimo dopo il successo di quest’anno. Anche Pupo è in odor di riconferma. Ma non Antonella. Si attendono smentite o conferme”. Da Antonella ancora nessuna conferma sulle indiscrezioni, ma di certo anche con i suoi scivoloni la showgirl non sarà facile da rimpiazzare.

