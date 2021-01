Grande Fratello Vip, Antonella Elia a Samantha De Grenet: "Non sapevo nulla della tua malattia" (VIDEO)

Gossip TV

Signorini dà la possibilità ad Antonella e Samantha di chiarirsi in diretta al Grande Fratello Vip.

Nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip è arrivato finalmente il chiarimento tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Un confronto fortemente voluto dal conduttore Alfonso Signorini, che ci ha tenuto a scusarsi in prima persona con la concorrente per quanto accaduto la scorsa settimana con l'opinionista del programma.

Il chiarimento al Gf Vip tra Antonella Elia e Samantha De Grenet

Lo scontro avvenuto in diretta tra Antonella e Samantha ha suscitato numerosi commenti e polemiche sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Le due donne, infatti, si sono confrontate in un botta e risposta senza esclusione di colpi; da una parte l'opinionista del reality show ha insultato e rimproverato alla concorrente di essere arrogante, dall'altra la De Grenet l'ha invitata ad utilizzare parole più eleganti soprattutto verso la sua forma fisica.

Signorini, deciso a risolvere questa triste e delicata situazione, ha chiesto un chiarimento tra le due che è iniziato con le scuse della Elia: "Non sapevo nulla della tua malattia, malattia che porta dolore e che io conosco personalmente. Non mi permetterei di ferire una persona. La mia era una battuta goliardica per stemperare un litigio che si era scatenato". "Hai detto che segui h24 il Grande Fratello. Io ho pensato che ti fossi dimenticata. Io ho parlato della malattia un anno e mezzo dopo. A prescindere dalla malattia, una donna non dovrebbe attaccare un’altra donna solo sulla parte estetica" ha risposto la De Grenet.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci affronta Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Il confronto fra le due protagoniste del Gf Vip si è fatto sempre più duro finchè Samantha, decisa a chiudere la questione, ha affermato: "Fra due donne commenti sul fisico non ci dovrebbero essere a prescindere dalle malattie". "Credo però che sia stato fatto un errore nel non aver fermato quel confronto e per questo mi sento di dover chiedere scusa" ha dichiarato Alfonso visibilmente deluso e amareggiato per quanto accaduto nel suo programma.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.