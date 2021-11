Grande Fratello Vip, anticipazioni: la moglie di Alex Belli, Delia Duran, entrerà nella Casa

Gossip TV

La modella venezuelana pronta a incontrare il marito nel sedicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, in onda domani sera su Canale 5.

Domani, andrà in onda il sedicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Dalle anticipazioni, appena trapelate, è stato annunciato l'ingresso di Delia Duran pronta a incontrare il marito Alex Belli.

La modella venezuelana, dopo aver scritto una lettera ad Alex, ha deciso di varcare la porta rossa per guardarlo negli occhi e parlare direttamente con lui. Nella scorsa puntata, l'attore emiliano aveva letto il contenuto della lettera di Delia nella quale diceva di essere ferita e delusa e che inoltre il suo rapporto con Soleil Sorge poteva essere frainteso e di tornare a portarle rispetto. Nel corso degli ultimi giorni trascorsi nella Casa, l'attore di CentoVetrine ha mantenuto pressoché invariato il rapporto con la Sorge e anzi ha dichiarato di aver provocato a starle lontano senza riuscirci.

"Mi ero inculcato nella testa di starle un pochetto più lontano, ma alla fine non ce la faccio. La verità è che faccio fatica a stare lontano da lei, ho bisogno di lei. Ho bisogno della sua follia, della sua pazzia, soprattutto in certi momenti. Senza di lei questo GF sarebbe molto più difficile. Tra noi è tutto un incontro, ci cerchiamo a livello telepatico, è inutile negarlo, ci cerchiamo e ci manchiamo. La nostra connessione diventa sempre più forte e telepatica. Mi fa stare bene, se mi fa stare bene è giusto che io la faccia e me ne freghi di tutti", queste le recenti parole di Alex in confessionale.

Nel mentre, il web insorge chiedendo una squalifica a Belli in seguito alle dichiarazioni di quest'ultimo a Manuel Bortuzzo, ma per il momento non è stato annunciato alcun provvedimento.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.