Grande Fratello Vip, anticipazioni: i nomi degli opinionisti

Gossip TV

Chi affiancherà Alfonso Signorini al timone della quarta edizione del reality?

L'autunno del palinsesto televisivo Mediaset è alle porte pronto a nuove sfide e attesi ritorni come la quarta edizione del Grande Fratello Vip, in partenza ad ottobre e condotto dal direttore di 'Chi' ed ex opinionista del reality, Alfonso Signorini.

Le prime anticipazioni sul cast dei prossimi inquilini della Casa sono state già ampiamente diffuse e circolano alcuni nomi ormai quasi ufficiali: Cicciolina , Eva Robin’s, Divino Otelma, Giucas Casella, Loredana Lecciso, Matilde Brandi e l'ex tronista Lorenzo Riccardi.

Ma da chi verrà affiancato Signorini nel suo ex storico ruolo di opinionista? Secondo quanto rivelato dal portale di 'Tv Blog', sono stati presi in considerazioni alcuni noti volti femminili tra cui quelli di Katia Ricciarelli, Elenoire Casalegno, Giulia De Lellis e Pamela Prati anche se quest'ultime pare abbiano rinunciato per dedicarsi ad altri progetti lavorativi. La showgirl sarda, secondo quanto rivelato dal sito, potrebbe essere una delle protagoniste del cast della prima edizione di Amici Vip.